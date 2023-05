Basketball/Youzou Ligue Pro : Les dates des play-offs et de la finale connues

Vues : 2

Le Comité de gestion de la Ligue Professionnelle de basket-ball a rendu public le calendrier des play-offs et de la finale de la Youzou Ligue Pro 2022-2023. Démarrée depuis le mois de janvier, la phase régulière de la Youzou Ligue Pro a pris fin, le dimanche 28 mai 2023. Elle laisse place à la dernière ligne droite qui est la tenue des play-offs et la finale qui mettront en opposition les clubs ayant occupés les quatre premières places à l’issue de la saison régulière. Il s’agit de Élan coton, Renaissance, Aspac et Réal Sports de Parakou qui vont se croiser selon ce que propose le règlement de cette compétition de la Fédération béninoise de basketball (Fbbb). D’après ledit règlement, le premier au classement joue en demi-finale le quatrième tandis que le deuxième et le troisième se croisent. Ainsi, on a les oppositions Élan coton#Réal Sports de Parakou et Renaissance#Aspac dont la première manche se disputera le samedi 03 juin 2023. A préciser que pour chacune de ces affiches, les deux équipes en opposition jouent 3 matchs et c’est la première à avoir 2 victoires qui s’offre une place en finale.

Anselme HOUENOUKPO