3e édition du SIPA à Cotonou: L’identité africaine célébrée autour des proverbes et sagesses

A la suite des éditions précédentes tenues à Lomé et à Abidjan, la 3è édition du Salon international des proverbes et sagesses africains (SIPA), s’est déroulée du 26 au 27 mai 2023 à Cotonou. Cette initiative portée par la Fondation Sènakpon entend mettre la lumière sur les valeurs des cultures africaines codifiées dans les proverbes pour favoriser son émergence vers le développement.

Quelques panélistes

Si les proverbes ont pu être le soubassement de certaines civilisations fortes, ils sont de plus en plus délaissés à l’avènement de l’école. Outils d’enseignement dans la tradition africaine, ces proverbes participent à la transmission des connaissances. Afin de cultiver et de perpétuer avec cette tradition dans le développement personnel des populations africaines et faire une déprogrammation des mentalités en vue d’un développement propre à l’’Afrique, la Fondation Sènakpon s’investit dans la tenue de son salon portant sur les proverbes et sagesses africains (SIPA). La 3e édition s’est déroulée autour du thème : « Retrouver identité, confiance et dignité pour construire des pays et un continent prospère ». Cette édition s’est ouverte dans un contexte où les valeurs des cultures africaines sont mésestimées au profit de certaines œuvres matérielles. Elle a réuni des participants et panélistes venus de nombreux pays de l’Afrique autour de plusieurs thématiques. « Quelles sont les réelles valeurs africaines dont tout le monde parle aujourd’hui ? », « Que faut-il savoir de l’histoire des royaumes et des empires africains ? », « La place des religions et des cultures africaines dans la reconquête de l’identité, de la dignité et de la confiance des peuples », etc. Selon le promoteur de la Fondation Sènakpon, Marcellin Sènakpon Gandonou, cette initiative est mise en place pour deux objectifs majeurs. D’une part, contribuer à la déprogrammation mentale des peuples africains et d’autre part, faire de la reprogrammation mentale de ces peuples africains. Car, il est question qu’à travers les proverbes, de transmettre tout ce qui est connaissance et savoir aux populations. « Aujourd’hui, l’état d’esprit actuel des peuples africains ne peut pas permettre d’aller au développement. Pour qu’un peuple aille au développement, il faut que l’identité, la dignité et la confiance soient réunies », a-t-il dit. Selon le Professeur Samuel Mathey, venu de la Côte d’Ivoire, les valeurs africaines existent réellement, mais ces valeurs ont été perdues. « Il faut qu’on retrouve ces valeurs et qu’on en fasse la promotion. Ces valeurs sont transmises par les contes, les proverbes etc », fait-il savoir. Selon lui, les civilisations africaines très développées se servaient de ces proverbes dans différents domaines de vie. C’est alors qu’il a souhaité que la jeunesse essaye de reprendre ce code intégré de valeur que les empires africains avaient. Pour Françine Taoupé, auteur et DG du Cabinet CT Consulting, rien n’est encore perdu si l’on se mobilise pour réinstaurer ces valeurs en perte de vitesse. Comme valeur, elle cite le respect, le travail collectif l’empathie… « Aujourd’hui, il n’y a qu’une seule valeur, c’est l’argent. Le matériel a pris le pas sur l’immatériel », a déploré Alfred Biaou, PDG Groupe Talents plus conseils.