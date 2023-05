60e Challenge Cotonou Skating Open : Plus de 200 athlètes du roller sport présents au rendez-vous

Vues : 18

Repris, le Challenge Cotonou Skating Open a fait une grande mobilisation le dimanche 28 mai 2023. C’était pour le compte de la 60e édition de cette compétition qu’organise la Fédération béninoise de Roller Sports (FBRS) pour mettre ses athlètes en jambe. Cette 60e édition s’est tenue sur la nouvelle chaussée de Agontikon. Et grand rendez-vous national d’expression de talents dans cette discipline en dehors des championnats, le Challenge Cotonou Skating Open de cette fin du mois de mai a connu la participation de plus 200 athlètes. Répartis par catégorie, ces compétiteurs confirmés pour certains et en formation pour d’autres ont rivalisé d’ardeur pour s’offrir les meilleures places.

Au 15 Km élimination+point Défi chez les 15ans+, la première place est revenue Bachirou Issoufou. Cet athlète du club Roller pro avec 31’08’’37’’’ a fait un total de 17pts. Il vient largement devant Jorys Domanou du club Smart Rider qui lui totalise 10pts après avoir bouclé en 31’42’’58’’’. Le 3e de ce classement est l’athlète Jean Eude Ahonoukoun de Roller’s men qui n’a récolté qu’un point après 32’06’’88’’’ de course.

Au niveau du oneLap Défi, toujours chez les 15ans+, c’est encore Bachirou Issoufou du club Roller Pro qui s’est imposé. Mohamed Demba Diallo du roller Pro est arrivé 2e. Pour sa part, Rawdath Demba Diallo, aussi du club Roller Pro, s’est classée 6e. Le one Lap Espoir (10 à 14 ans) a été remporté par Inesta Landanzoun de Roller Pro en 02’07’’65’’’. Son poursuivant immédiat est Credo Agbossou de Smart Rider qui est arrivé avec une seconde de retard sur lui.

La course des minimes déroulée sur 2km a été contrôlée par Jean Jacob Agossou de Aigle Skater. Il est suivi de Sergine Tchibozo et Karl Sahagui, tous deux de Roller Pro. Le même Jean Jacob Agossou a également décroché la première place au 100m Sprint Straight Line. Il est venu devant Jean-Christ Coffi et Stelvio Tossou, qui proviennent de Roller Pro. Au terme de la compétition, c’est une satisfaction pour les organisateurs en l’occurrence le président de la fédération Marius Tchibozo en ce qui concerne la mobilisation et le déroulement des épreuves. Pour ce qui est de la performance des différents athlètes, le constat est qu’elle n’accompagne pas encore la qualité du travail qui se fait. Selon le directeur technique national, le niveau technique a connu une amélioration mais les performances ne sont pas encore au rendez-vous. Il a d’ailleurs invité les athlètes à moins de stress et les encourage à élever le rythme.

Anselme HOUENOUKPO