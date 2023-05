Filière du Soja: Wilfried Houngbédji dévoile ce que gagnent les producteurs

Vues : 35

Le Secrétaire Général Adjoint et Porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a passé au crible plusieurs préoccupations essentielles des populations. À travers une émission spéciale en direct sur Radio Sêdohoun de Toffo, le dimanche dernier, il est revenu sur les conditions de vie et de travail des producteurs de Soja et autres sujets. Au cours de l’entretien, il a souligné que la filière commence par s’organiser un peu comme le coton grâce aux différentes réformes engagées en sa faveur. « Le producteur connaît le prix de ses produits et personne ne lui dira de vendre à un prix qui ne l’arrange pas. Bientôt, il va avoir une interprofession à l’intérieur de laquelle les questions de prix seront discutées et le gouvernement ne va qu’homologuer parce qu’il ne fixera pas les prix. Ce que le producteur gagne, c’est qu’il sait qu’il vend son produit au prix coûtant selon les fluctuations du marché », a fait savoir le porte-parole.