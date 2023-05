Sanction contre le chef de la diplomatie béninoise: Agbénonci renvoyé: Talon convoque tous les Ambassadeurs du Bénin

Vues : 159

Des diplomates saluent la clairvoyance du président Talon

La preuve que le Chef de l’Etat n’a pas d’amis

Ministre-Aurelien-AGBENONCI

Dans la soirée de ce mardi 23 mai 2023, des Ambassadeurs du Bénin, ont salué la décision du Chef de l’Etat de se séparer de son ministre des affaires étrangères. Outre les anciens Ambassadeurs, plusieurs membres de la diaspora et certains proches collaborateurs de l’ancien ministère, félicitent le président Talon d’avoir compris enfin l’enjeu de la diplomatie qui a été « mal gérée » pendant trop longtemps. En effet, ces derniers mois, des tensions sont apparues entre le chef de l’État et son ministre des Affaires étrangères. Et pour cause, la mauvaise gouvernance du portefeuille par l’ancien ministre Aurélien Agbénonci. Cela a d’abord a été par le retrait du volet coopération économique de son département ministériel. Selon plusieurs sources bien introduites, Patrice Talon ne supportant plus son ministre a décidé de le confiner dans un petit rôle. Selon certaines indiscrétions, Patrice Talon a découvert les contrecoups de certaines réformes dans lesquelles Aurélien Agbénonci a engagé son gouvernement. Il s’agit entre autres de la fermeture de plusieurs ambassades et consulats, le mauvais traitement réservé aux anciens diplomates ainsi qu’à des Béninois de l’extérieur. Ainsi, Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase aura été le volet coopération économique du ministère confié à Romuald Wadagni, le 6 avril 2003, retrait confirmé à travers le remaniement ministériel en date du 17 avril 2003. Aurélien Agbénonci n’aurait pas supporté ce camouflet. Mais en réalité, il y a longtemps que le volet coopération économique de son département lui avait échappé. Seulement, cette officialisation l’a comme exaspéré. Ostensiblement, il s’est mis à ne pas collaborer avec le ministre des finances. Selon nos informations, sa stratégie a bloqué certaines initiatives du gouvernement, allant jusqu’aux accords récents avec le Rwanda. Plus encore, fin avril 2023, le ministre a été décoré par le gouvernement français de la Légion d’honneur. Selon nos informations, Patrice Talon n’a pas été informé de cette distinction et l’a prise comme un acte de défiance. Il s’agissait pour l’ancien fonctionnaire des Nations Unies de montrer au Chef de l’Etat sa stature internationale et, surtout, le soutien dont il bénéficie de la part de la France. Erreur !

Sauté comme Sévérin

Soutien inconditionnel de Talon, Aurélien Agbénonci qui faisait jusque-là figure de poids lourd au sein de l’exécutif, est ainsi éjecté avec fracas, contrairement à la méthode de Talon qui a toujours préféré s’entourer de ministres fidèles depuis 2016. Son limogeage similaire à celui de Sevérin Quenum, prouve que le président de la République a changé de méthode.

Reprise en main de la situation

Afin que les relations diplomatiques du Bénin ne souffrent d’aucune confusion, le Chef de l’Etat, après son dernier remaniement, a rappelé en consultation tous les chefs de missions diplomatiques. Ainsi la douzaine d’Ambassadeurs et le Consulat général sont convoqués pour rencontrer le 30 mai prochain le Chef de l’Etat à la présidence de la République. Cette séance de travail est une première pour le Chef de l’Etat depuis son accession au pouvoir. Patrice Talon aura l’occasion de redéfinir clairement sa vision de la diplomatie béninoise. Il pourrait donner aux diplomates béninois des orientations claires en vue de résultats probants à trois ans de la fin de son mandat.

Les ambassadeurs en poste à l’étranger convoqués à la Marina le 30 mai

À travers un courrier en date du 16 mai 2023, le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères, Eric Jean-Marie Zinsou a convié les ambassadeurs, chefs de missions diplomatique du Bénin en poste à l’étranger à une réunion. Cette réunion sera présidée par le Chef de l’Etat, Patrice Talon. Cette conférence diplomatique se tiendra le mardi 30 mai 2023 à la Présidence de la République. Selon les informations rapportées par le Journal Fraternité, le Chef de l’Etat ne serait pas du tout content de la gouvernance du ministère des Affaires Etrangères, dirigé jusque-là par Aurélien Agbénonci. En effet, il y a quelques mois déjà, il avait retiré les attributions de “Coopération” à ce ministère, qu’il a transmises à celui en charge de l’Économie et des Finances. Même si pour l’instant, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji invite les populations à attendre un acte officiel confirmant le limogeage ou non du ministre Aurélien Agbénonci, la réunion du 30 mai 2023 entre Patrice Talon et les Ambassadeurs aurait pour objectif majeur de définir la nouvelle orientation qui sera donnée à la diplomatie béninoise.