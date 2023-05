Programme économique et financier: Le FMI justifie les bons points du Bénin

Vues : 14

Younès Zouhar, représentant résident du FMI au Bénin

De quoi s’agit-il : Le FMI apprécie la politique sociale du Bénin. C’est l’un des points principaux de la conférence de presse animée, le vendredi 19 mai 2023, par le représentant résident du Fonds Monétaire International (FMI) au Bénin, Younès Zouhar et Constant Lonkeng, Chef de Mission FMI pour le Bénin appelant depuis le siège de l’institution à Washington. A cette conférence qui a eu lieu à Cotonou au siège de la représentation nationale du FMI au Bénin, il était question d’expliquer la décision prise par le conseil d’administration mercredi d’octroyer au Bénin 68 millions de dollars (environ 41 milliards de FCFA), au titre de la deuxième tranche du programme économique et financier conclu avec le Fonds en juillet 2022.

Qu’en disent les autorisent : « C’est inédit dans l’histoire du FMI », a tenu à souligner Constant Loukeng qui ajoute que cet accord signé en juillet 2022 était le premier en son genre. « C’est un programme qui témoigne de la marque de confiance que le FMI accorde au Bénin », a-t-il dit. Et ce capital confiance provient essentiellement de la croissance économique solide du pays (environ 6,3% en 2022) qui montre selon le Fonds une réponse solide du gouvernement face à la Covid et à la guerre en Ukraine. Mais le deuxième décaissement obtenu mercredi dernier par le Bénin fait suite à la deuxième revue du programme signé en juillet. Sur les sept revues prévues dans le cadre de ce programme, ce deuxième a convaincu le Conseil d’administration du Fonds qui a approuvé l’octroi de ce deuxième décaissement, ce qui porte à 360 millions de dollars l’ensemble des décaissements obtenus par le Bénin en dix mois seulement. Or, le programme économique et financier signé en juillet fait au total 650 millions de dollars. Au nombre des actes qui ont motivé l’accord donné par le conseil d’administration du Fonds, il y a le diagnostic de la gouvernance, diagnostic conduit par le FMI et qui est satisfaisant. Il y a également la stratégie d’inclusion financière adoptée en conseil des ministres, la digitalisation des demandes de titres fonciers ainsi que le programme des cantines scolaires appuyé par un projet de loi déjà sur la table des députés. Quant à Younès Zouhar, il a surtout mis l’accent sur le renforcement des dépenses sociales depuis quelques années. Selon lui, depuis plus d’une vingtaine d’années, les dépenses sociales ont stagné autour de 15% du PIB alors qu’elles montent désormais autour de 19% du PIB depuis 2016. Mais en même temps, à en croire Constant Loukeng, la pression fiscale du Bénin fait partie des plus faibles dans l’UEMOA, puisque le Bénin est avant-dernier dans ce domaine, venant juste devant la Guinée-Bissau. « Le Bénin se porte relativement bien au vu des indicateurs que nous avons », conclut Constant Loukeng. C’est une bonne nouvelle pour le Fonds, car les institutions financières qui passent de l’argent aux gouvernements regardent ces indicateurs pour fixer les taux d’intérêt applicables aux Etats emprunteurs.

Mais les questions et commentaires des journalistes vont inviter l’institution de Bretton Woods à se démarquer des chiffres du gouvernement pour regarder la réalité sociale peu reluisante du Béninois moyen. Younès Zouhar et Constant Loukeng ont indiqué en réponse que tous les rapports du FMI sont précédés de rencontres avec les forces sociales, que ce soit les syndicats, les ONG, les représentants des acteurs économiques, etc.

Entre les lignes : Les 650 millions obtenus par le Bénin en juillet 2022 font environ quatre fois la quote-part du Benin au FMI. C’est l’un des plus gros programmes appuyés par le FMI dans la région. Il s’agit du premier cas dans le cadre de la politique d’exposition élevée au crédit combiné du FMI, qui vise à soutenir les pays membres ayant des besoins exceptionnels de balance des paiements et qui disposent de la capacité institutionnelle nécessaire pour mettre en œuvre un programme avec des montants au-dessus de la limite normale d’accès combiné au titre d’un accord mixte. La prochaine revue du programme est prévue pour dans six mois, et peut être suivie d’un nouveau décaissement.