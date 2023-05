Edito du 22 mai 2023: Un cas de bravade

Vues : 15

Les gens veulent obliger Janvier Yahouédéou à écrire un autre livre intitulé cette fois : Les vraies couleurs du nouveau départ. L’ancien député a été contraint de céder son siège à Hervé Hêhomey sur demande de celui-ci. Honnêtement, je m’attendais à ce que l’ancien ministre soit gentleman en laissant son suppléant aller jusqu’au terme du mandat. Il a choisi la voie de la confrontation.

Mais le plus important ici, c’est ce que disent les supputations. Que c’est en fait un règlement de comptes. Qu’Olivier Boco lui en voulait depuis le régime Yayi où Yahouédéou avait sorti de gros dossiers sur l’homme et son beau-frère Rock Nierie dans les affaires machines agricoles et PPEA 2. Et que le descendre MAINTENANT est la meilleure vengeance pour l’homme d’affaires qui aurait donc attendu tout ce temps pour le cueillir à froid, en mettant à sa place un de ses hommes de main que serait Hervé Hêhomey. Ces versions sont appuyées par les vidéos où, bien sûr, Yahouédéou faisait ses déballages dans des dossiers qui sont sur la place publique depuis longtemps. Alors question : si réellement l’objectif d’Olivier Boco était de le faire partir de l’assemblée, les vidéos qui sortent aujourd’hui sur les réseaux sociaux lui font-elles du bien ? A mon avis, si Olivier Boco était vraiment derrière ce coup fourré, il faut douter de son intelligence. Il s’est acheté un ennemi pour rien. Depuis sept ans que Janvier Yahouédéou est au parlement, je ne me rappelle pas l’avoir entendu une seule fois évoquer ces dossiers. Au contraire, d’ancien activiste très éloquent qu’il était, l’homme est devenu presque muet sous la Rupture. Il ne parle plus que dans les cercles d’intimes, laissant échapper quelques bribes de mécontentement de-ci de-là. Sinon, c’est un farouche défenseur du Nouveau Départ. Et c’est en récompense à cet attachement qu’il a été positionné suppléant de Hêhomey pour le compte du BR dans la 23ème circonscription électorale. Je doute fort donc que le remplacer MAINTENANT soit inscrit dans un quelconque plan de vengeance.

Pour certains, son départ pourrait lever l’incertitude sur les parrainages en 2026…Je n’y crois pas. Janvier Yahouédéou n’a jamais été une menace pour le régime du Nouveau Départ. S’il en était ainsi, il n’aurait pas été placé au poste de responsable à la communication du BR. Il est vrai qu’aujourd’hui, il manquerait de crédibilité, en se jetant dans une quelconque lutte anti-corruption comme il faisait auparavant.

Il est plus probable que le chamboulement en cours ait été provoqué par l’entêtement de Hervé Hêhomey. Après environ six ans de fonction ministérielle, il n’a pas digéré son éviction du gouvernement. Allers siéger au parlement est le pied de nez qu’il peut faire au Chef de l’Etat pour lui montrer qu’il n’a pas d’emprise sur lui. Et au vrai, cet ancien collaborateur de Patrice Talon sait que l’homme ne respecte que ceux qui lui tiennent tête. Il adore les rapports de force et a un mépris souverain pour ceux qui courbent l’échec. Hervé Hêhomey a compris qu’il fallait le défier pour espérer avoir une place au soleil. A-t-il les moyens de son affront ? Après les postes qu’il a occupés, Hervé Hêhomey détient de vrais secrets d’Etat. Touchez-le et vous avez des déballages sur quelques secrets bien gardés. Il est du couvent et en connait les codes les plus secrets. Le déraciner de sa position actuelle est désormais mission impossible.

Mais je me demande comment il osera regarder les instances de son parti le BR. Ce que je vois, c’est un député isolé et solitaire qui ne pourra jamais s’intégrer à la machine BR au sein de l’Assemblée.

Gourmandise, effronterie, agitation stérile, indignité… Tous les mots du champ lexical de la bêtise sont utilisés pour caractériser ce pied de nez. Et si ce n’est pas un baroud d’honneur, cela y ressemble beaucoup. C’est-à-dire qu’en agissant comme il a fait, Hervé Hêhomey court le risque de ne pas être positionné pour les législatives de 2026.

Dans le fond, la décision de la Cour constitutionnelle en sa faveur est une arnaque. Elle laisse penser que les députés suppléants sont en réalité des députés de seconde catégorie. C’est faux ! Aucun député dit titulaire ne peut être élu sans les voix apportées par son suppléant. De ce fait, la loi devrait mériter un bon toilettage pour éviter de présenter certains députés (les suppléants) comme des pneus secours.

Olivier ALLOCHEME