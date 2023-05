Commémoration de la 30e Journée internationale de la biodiversité: Les manifestations officielles lancées

Vues : 2

Le DG eaux, forêts et chasses prononçant son discours

Ce que vous devriez savoir : Le 22 mai de chaque année est la journée de la biodiversité. Et dans ce cadre, il s’est tenu à la direction générale des eaux, forêt et chasse, les manifestations officielles de la commémoration de ladite journée. C’était le mardi 23 mai. C’est le conseiller technique du ministre du cadre de vie et de transport en charge du développement durable, Séverin Nsia, qui a présidé la cérémonie. Avec pour thème : “De l’accord à l’action, restaurer la biodiversité”, cette édition connaîtra plusieurs activités de mobilisations et de sensibilisations des acteurs sur le contenu du nouveau cadre mondial sur la biodiversité. Il s’agit d’un café de la biodiversité qui se tiendra sous le thème : ‘‘cadre mondial Kunming-Montréal : Le Bénin doit passer à l’action’’. Ce café de la biodiversité sera suivi des expositions qui sont organisées tout au long de la semaine afin de prouver au public la prise en compte des connaissances traditionnelles dans la conservation de la biodiversité. Une visite de terrain aussi organisée au cours de la semaine pour mieux faire connaitre les efforts finis dans la mise en place des aires protégées guidée, des expositions et autres.

Ce que disent les autorités : Au lancement, le Directeur général des eaux, forêt et chasse, le conservateur principal Rémi Hèfoumè, a informé que le dernier rapport d’évaluation mondiale de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services éco-systémiques montre que la biodiversité connait un déclin sans précédent dans l’histoire humaine et que millions d’espèces sont actuellement menacées de disparition. Selon lui, le Bénin ne fait pas exception à ce bilan préoccupant ; Car, le 6e rapport national sur l’état de la biodiversité a révélé que des centaines d’espèces seront menacées de disparition au Bénin si rien n’est fait. C’est dans l’intention de juguler cette nouvelle crise mondiale que la convention sur la diversité biologique s’est dotée d‘un nouveau cadre mondial sur la biodiversité le 19 décembre 2022 à Montréal, après plusieurs années de dures négociations. Ce cadre a formulé 23 objectifs dont l’atteinte doit être une préoccupation pour chacun des pays membres. D’après les explications du Dg Rémi Hèfoumè, c’est pour mieux faire connaitre ce nouveau cadre et mieux l’opérationnaliser que le choix a été porté sur le thème : “De l’accord à l’action, restaurer la biodiversité”. Il a ensuite invité les détenteurs de connaissances traditionnelles, agriculteurs, commençants, Ong, agents forestiers, chercheurs, population de la terre et autorités à divers niveau, à se sentir tous concerner par le contenu dudit cadre mondial. «Au de-là de la maitrise de son contenu, il s’agit de rendre opérationnel », a-t-il fait savoir avant d’expliquer que le Bénin doit prendre ses responsabilités à cet égard et passer à l’action à travers la mise en œuvre du contenu de ce nouveau cadre mondial.

La visite des stands à l’issue de la cérémonie d’ouverture

Présidant la cérémonie de lancement, Séverin Nsia a laissé entendre que c’est l’importance du service éco-systémique qui a convaincu l’humanité au point où, il est aujourd’hui important de prendre au sérieux la perte vertigineuse de la biodiversité établie par plusieurs rapports scientifiques. «75 pour cent de la planète est altéré de manière significative par des activités humaines. Environs un million d’espèces animales et végétales sur les 8 millions existantes sont menacées d’extinctions. 60 mille espèces d’arbres au Bénin dont 20 mille côtières sont inscrites sur la liste rouge et parmi elles, plus de 8 mille sont classées espèces menacées à l’échelle mondiale. « Il y a donc urgence à agir », a-t-il fait constater avant d’insister sur l’implication de tous à la réussite de la lutte pour la conservation de la biodiversité.

Par ailleurs : Le café de la biodiversité se tient ce mercredi 24 mai, à la direction générale des eaux, forêts et Chasse à Akpakpa.

Anselme HOUENOUKPO