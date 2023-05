Assemblée nationale: Malick Gomina conteste les répartitions dans les institutions externes

Vues : 3

«Nous refusons d’être des complétifs de l’UP le Renouveau »

Le député du Bloc Républicain Malick Gomina a haussé le ton, lundi dernier, suite à la présentation du rapport de la commission des lois sur les modalités de répartition des sièges au sein des institutions externes à l’Assemblée nationale. Il s’en est indigné au point de laisser entendre que les députés BR refusent d’être « des complétifs de nos amis de l’UP le Renouveau. Nous sommes une entité politique entière » Lire ci-après un extrait de ses propos sur la question.

Malick Gomina, député BR

«Je voudrais dire à la commission, qu’elle s’est contentée de viser les décisions de la Cour constitutionnelle, notamment la Cour Robert Dossou. Elle s’est basée sur cette jurisprudence, alors même que la Cour Amouda, dans sa décision 23-054 du 09 mars 2023, a assoupli la jurisprudence Robert Dossou. Je voudrais évoquer ici un concept de la Cour Conceptia Ouinsou, le concept à valeur constitutionnelle de la configuration politique de l’assemblée nationale. C’est la Cour Conceptia Ouinsou qui, la première fois, l’a introduit dans le droit positif béninois. Et l’assemblée nationale a repris à ses comptes dans son règlement intérieur en vigueur. Le règlement intérieur de l’assemblée nationale fait partie du bloc de la constitutionnalité et la première source de droit, c’est la loi. La jurisprudence est une source secondaire. C’est pour cela, que je voudrais demander à la commission de se référer plutôt à la notion de la configuration politique pour les répartitions à faire au niveau de l’assemblée nationale. Je le dis au nom des députés du Bloc Républicain, puisque nous refusons d’être des complétifs de nos amis de l’UP le Renouveau. Nous sommes une entité politique entière. Il fallait voir pendant les élections nos confrontations sur le terrain. Aujourd’hui, on demande que nous allions les compléter pour que quand ils finissent de manger, ils nous laissent le reste. Nous refusons cela. Mr le Président, vous devez tenir compte du Bloc Républicain comme étant une entité politique présente dans cette assemblée-là. Et c’est pourquoi, en évoquant les articles 86.2 et 86.4, je voudrais demander de retourner en commission et de changer les principes sur lesquels, elle s’est basée pour faire des propositions au niveau de l’assemblée nationale… »