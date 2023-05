Reprise du dialogue gouvernement et centrales syndicales: Des avancées saluées, d’autres doléances exposées

Vues : 3

Le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané a lancé les travaux de la 1ère session ordinaire de la Commission Nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations collectives au titre de l’année 2023 le mardi 16 mai 2023. Plusieurs ministres étaient à ce rendez-vous dont ceux des trois ordres de l’enseignement, les ministres de la santé, de la justice, la ministre du travail et de la fonction publique et les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales.

Le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané présentant les acquis de 2022

Ce qu’il faut retenir : A cette table de négociations, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales la CSTB, la COSI Bénin, la CSA Bénin, le CONEB et le Conseil National du Patronat du Bénin étaient présents. Pour le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané cela témoigne de leur volonté à discuter afin de trouver des solutions idoines pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Il a profité pour rappeler l’importance que le gouvernement accorde à cette commission. A cette 1ère séance d’échanges, les discussions ont essentiellement porté sur des préoccupations relevant du ministère des enseignements maternel et primaire et de celui de l’enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané, président de cette Commission, a mis en évidence les acquis des consultations et des négociations collectives à l’issue des sessions des 26 avril, 8 septembre et 06 décembre 2022.



Que dit le gouvernement : Les acquis portent notamment sur la revalorisation des salaires des travailleurs dans les secteurs public et privé à travers le relèvement de la valeur du point indiciaire de 3% et l’institution d’un sursalaire au profit des agents de l’État, fonctionnaires ou agents contractuels de droit public, pour compter du 1er décembre 2022. L’incidence financière de cette revalorisation est chiffrée à plus de 60 milliards de FCFA par an. Dans la même veine, le gouvernement a obtenu du patronat, le relèvement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) à hauteur de 30% pour le faire passer de quarante mille (40.000) francs CFA à cinquante-deux mille (52.000) francs CFA, pour compter du 1er janvier 2023.

Entre les lignes : Les autres acquis concernent notamment l’augmentation de deux (02) mois de salaire aux Aspirants au Métier d’Enseignant (AME), leur permettant de bénéficier désormais de onze (11) mois de salaire contre neuf (09) autrefois ; l’autorisation du reversement dans les emplois des agents contractuels de droit public de l’État (ACDPE), des Aspirants au métier d’enseignant ayant une ancienneté de trois (03) ans au moins et qui ont passé avec succès le test d’évaluation ; le reversement en cours dans le corps des fonctionnaires, de tous les agents contractuels de droit public ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’occasion de l’évaluation des connaissances et leur réintégration dans la Fonction publique ; l’autorisation par le conseil des ministres en janvier 2023, de la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants ayant opposé un refus à prendre part à ladite évaluation et la programmation très prochaine de la reprise du paiement de leurs salaires ; la prise en compte en 2022 de trois mille (3.000) jeunes dans le cadre du projet d’insertion des jeunes et du programme spécial d’insertion dans l’Emploi ; l’emploi de plus de 6.000 jeunes béninois dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé; la dotation des formations sanitaires en médicaments, matériels et consommables médicaux indispensables…etc.

Vue d’ensemble des autorités et les centrales syndicales au cours des échanges

Ce que pensent les syndicats : Les acteurs sociaux ont reconnu les efforts et les progrès réalisés par le gouvernement à l’issue des dernières consultations. Toutefois, ils ont relevé quelques problèmes qui persistent. En plus de cela, ils ont réitéré certaines doléances. Le Secrétaire Général de la CSTB, Kassa Mampo a exposé un catalogue de doléances dont le paiement de 12 mois sur 12 de salaire aux AME, l’amélioration des conditions de travail des ouvriers sur certains chantiers…etc. Notons que d’autres séances sont prévues pour le compte de cette première session ordinaire de la Commission dans le but d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs.

