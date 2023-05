CEP blanc à Calavi: Le Cabinet LULI-EDUC-CONSULTING prime les meilleurs de 2023 lundi prochain

Encore quelques jours. Les écoliers et élèves en classe d’examen seront face à leur différentes épreuves. Mais pour permettre à ceux-ci, surtout les écoliers des classes de CM2 de se sentir prêts pour aborder cette étape unique qui marque la fin des cours primaires, le Cabinet LULI-EDUC-CONSULTING de Bonheur Roméo Houngbégnon a organisé un examen blanc. C’était au mois d’Avril 2023 dernier. Cet examen composé à Calavi va connaitre la cérémonie de remise de récompenses aux meilleurs qui se sont illustrés. Et selon le président du comité d’organisation de cet examen blanc qui est à sa deuxième édition, Franck Armel Houngbégnon, cette remise aura lieu le lundi 15 mai 2023, dans l’enceinte du CS Adventiste. Elle va consister à remettre le premier prix, un vélo VTT, à la première puis des fournitures scolaires aux deux autres qui partagent avec elle le podium. Ce complexe abritera ladite cérémonie tout simplement parce qu’il a l’honneur de produire l’écolière qui est arrivée en tête du classement par moyenne à l’issue des corrections.

