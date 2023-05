Pratiques d’alimentation des bétails face au changement climatique: Le laboratoire LEA/Uac expose ses résultats de recherche

Vues : 2

Ces dernières années, le Bénin rencontre assez de difficultés avec la saison sèche de plus en plus longue et le réchauffement climatique. Il est donc remarqué un assèchement des parcours naturels. Cette situation n’est pas favorable à l’alimentation du bétail. C’est pourquoi, il est important, selon les responsables du Laboratoire d’écologie appliquée (LEA) de l’Université d’Abomey-Calavi, de chercher des alternatives pour l’alimentation du bétail notamment en saison sèche. Dans cette logique, ils ont conduit une recherche collaborative avec le Consortium pour la Recherche en Afrique (CREA) sur « le changement climatique et le développement économique en Afrique (CCEDA) ». Les résultats de cette recherche ont été exposés aux éleveurs le vendredi 05 mai 2023, au cours d’un atelier de vulgarisation à l’Université d’Abomey-Calavi. Cet atelier porté sur le thème : « Changement climatique et pratiques résilientes d’alimentation du bétail au Bénin », a pour objectif, de mettre à la disposition des éleveurs de nouvelles pratiques résilientes à la structuration de l’alimentation du bétail. La présentation a été faite en section dont la première a porté sur ‘’la productivité des cultures à double objectifs et sécurité alimentaire des petits producteurs laitiers face à la variabilité et au changement climatiques au Bénin’’. La deuxième s’est déroulée autour de ‘’comment traiter les pailles de sorgho et de maïs avec de l’urée pour mieux nourrir les bovins laitiers en saison sèche ?’’ et la troisième la ‘’technique de traitement de la paille à l’urée’’. Pour le Directeur scientifique du Laboratoire d’Ecologie Appliquée (LEA), Professeur Brice Sinsin, toutes les recherches en principe doivent pourvoir être disséminées. « Même si nous faisons des réflexions théoriques, nous devrions chaque fois trouver l’issue de valorisation de ses recherches », fait-il savoir. A l’en croire, la transhumance est une contrainte écologique et l’éleveur ne peut pas rester sur place et voir mourir ses animaux. La présentation des résultats de la première section, faite par le Dr Marthe Montcho, a permis d’évaluer l’étape des variabilités et le changement climatique sur les cultures à double objectifs en terme de rendement, d’identifier ces cultures résilientes à la sècheresse et d’évaluer les valeurs nutritionnelles de ces cultures. Les données sont collectées sur la période de 1995 à 2020 dans trois régions climatiques à savoir région guinéenne, soudano-guinéenne et soudanienne et sur la base des paramètres climatiques (température, humidité et la pluviométrie).

Photo de famille des participants à l’issue de l’atelier

Les données ont été également collectées sur les cultures (superficie cultivées et le rendement à l’hectare et la production annuelle). La deuxième session présentée par Dr Alassan Assani Seidou a développé les techniques pour traiter les pailles de sorgho et de maïs avec de l’urée, ses avantages et inconvénients. Ces présentations ont été suivies des exercices pratiques. Présent à cet atelier, le représentant du CREA, Dr Mark Korir a présenté ce consortium qui regroupe 35 pays de l’Afrique et basé au Kenya. Depuis plus de 20 ans, il offre des financements pour les recherches et les formations de renforcement de capacité et fait la promotion du développement en Afrique grâce à la science.