Explosion de Toffo: 4 militaires évacués d’urgence sur Paris

Au nombre des dixmilitaires béninois blessés et admis au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) à la suite de l’explosion de soutes à munitions à l’École Nationale des Officiers de Toffo, quatre ont vu leur état de santé se dégrader ces derniers jours. Le gouvernement a alors pris la rapide décision, face à leur situation sanitaire critique, de les évacuer immédiatement en France pour des soins hâtifs et appropriés. Un avion spécial a été aussitôt affrété pour les transporter vers l’hôpital militaire de Percy, pour une prise en charge optimale. L’évacuation s’est déroulée ce samedi 06 mai 2023.

