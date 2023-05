Application des techniques de collecte de données: Les étudiants de la sociologie en immersion à Bohicon et Zogbodomey

Vues : 99

(Les chefs du département de sociologie relèvent un défi de taille)

Dans le cadre de l’application des techniques et outils de collecte de données en terrain réel, les étudiants en licence 2 et 3 du département de sociologie-anthropologie étaient sur le terrain du 11 au 14 avril 2023 à Bohicon et à Zogbodomey, à l’initiative du chef du département de sociologie anthropologie de l’université d’Abomey-Calavi Dr (MC) Emilia Azalou Tingbé et son adjoint, Dr(MC) Abdoulaye Benon Monra. Il s’agit d’une sortie pédagogique à laquelle ont pris part des enseignants sous la supervision de la Doyenne de la Fashs, Pr. Monique Ouassa Kouaro et biens d’autres.

Photo de famille au terme de la sortie à Bohicon

Qu’est-ce qui est important : Disparue des activités pédagogiques universitaires de la sociologie-anthropologie, les sorties pédagogiques ont repris cette année à l’avènement des nouvelles autorités, le chef du département de sociologie anthropologie de l’université d’Abomey Calavi Dr (MC) Emilia Azalou Tingbé et son adjoint, Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra.Bravant toutes les difficultés qui ont souvent handicapé sa bonne organisation, les chefs ont réussi à relever le défi de l’organisation de la sortie pédagogique au grand bonheur de la communauté universitaire. Au total 845 étudiants des licences 2 et 3 et 20 enseignants-encadreurs du département de sociologie-anthropologie ont pris part à cette sortie pédagogique. Ce voyage vise spécifiquement à initier les étudiants à l’immersion dans des communautés d’une part, initier les étudiants de licence 2 à réaliser une monographie d’autre part, et ceux de la licence 3 à se familiariser avec la collecte des données sur le terrain a été un succès. Les deux groupes d’étudiants ont été également amenés par leurs encadreurs à traiter les données de terrain à travers les outils (codage, dépouillement, classement, tri-thématique et synthèse) ; rédiger et présenter des rapports de terrain.

Ce qu’il faut remarquer : Sur le site de Bohicon, 360 étudiants de licence 2 ont été encadrés par un collège de dix (10) enseignants sous la supervision du Chef du Département de Sociologie-Anthropologie, Dr (MC) Emilia Azalou Tingbé. En ce qui concerne les 485 étudiants de licence 3, ils ont été sur le site de Zogbodomey, en compagnie du Chef Adjoint du Département de Sociologie-Anthropologie, Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra, entouré de dix (10) enseignants.

Le professeur Roch Houngnihin remettant ici l’attestation de participation à un étudiant

Sur le site de Bohicon : Une communication a été animée par le commissaire central de la ville de Bohicon sur la sécurité de la ville. Représentant le maire de Bohicon empêché, Euloge Kotchoffa a fait un bref historique de la commune. Après avoir répondu aux préoccupations des étudiants, il a précisé, à la demande du chef de département, Dr (MC) Emilia Azalou Tingbe les noms de six (06) quartiers proches du CEG1 Bohicon à savoir : Sèmè, Djessouhogon, Djognangbo, Agbanwémè, Hèzonho et Aïwémé. Ces 06 quartiers ont servi de sites d’investigation pour la recherche. Au cours de cette sortie pédagogique, le Dr (MC) Azizou Chabi-Imorou a entretenu les étudiants sur le sujet : « Canevas de la rédaction du rapport de terrain ». Il a exposé les comportements d’un bon chercheur en situation de terrain, les méthodes de collecte efficace et les étapes du rapport. La professeure titulaire Sidonie Hediblé a aussi présenté une communication sur le thème : « Eléments constitutifs d’une monographie ». Elle a expliqué dans son exposé liminaire que la monographie est une réflexion théorique qui consiste à la fois à collecter les données, les documents et informations. Plusieurs autres enseignants ont présenté des exposés aux participants afin de les amener à accomplir leur mission de terrain. Par exemple, la Doyenne de la FASHS, Professeure Monique Ouassa Kouaro, a abordé la question du déroulement des entretiens et la transcription des données issues du terrain. Il faut dire que chaque jour, des étudiants en trinôme vont sur le terrain pour investiguer.

Le chef adjoint du département de sociologie anthropologie, Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra introduit le préfet du Zou

Site de Zogbodomey : Les activités ont démarré par une plénière au cours de laquelle les étudiants ont suivi deux (02) communications présentées respectivement par le professeur titulaire Roch Houngnihin, sur le thème : rappel du code éthique et déontologique et la directrice des affaires sociales de la mairie de Zogbodomey, Mido Mawulomè Adjassoho sur la monographie de la Commune de Zogbodomey. Après cette plénière, a suivi, le temps de la première activité pratique de terrain selon leurs options respectives (Socio-anthropologie du Développement, Socio-anthropologie de la Santé et Cultures et Sociétés) avec leurs encadreurs. Le Docteur Patrick Hinnou a, ensuite, développé le thème relatif au Rapport d’enquête de terrain. Quant à lui, le Professeur titulaire Charles Babadjidé, vice doyen de la Fashs a exposé le thème: porte d’entrée du terrain sociologique et anthropologique. Il faut noter que les étudiants ont aussi accueilli durant leur séjour, le Responsable des ressources humaines à la préfecture du Zou, Faustine Awokou et le Préfet du Département du Zou, Firmin Kouton qui ont parlé généralement de l’organisation territoriale. A ce niveau également, des trinômes ont été constitués pour la collecte des données devant être consacrée la rédaction de leurs rapports. Il faut dire que cette sortie pédagogique a été sanctionnée par la remise d’attestation aux étudiants participants.