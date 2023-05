Wilfried Houngbédji à propos de l’attaque terroriste à Kérou: « Les mesures sécuritaires prises n’ont pas échoué »

Vues : 91

Au lendemain de l’attaque sanglante terroriste survenue dans la nuit du 1er au 2 mai 2023, dans la commune de Kérou, le porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji, a rassuré les populations de la fiabilité et du bon fonctionnement du mécanisme d’alerte précoce mis en place par les forces de défense et de sécurité dans les zones en proie au terrorisme. Lors du point de presse à l’issue du conseil des ministres de ce mercredi 3 mai 2023, Wilfried Houngbédji a félicité les populations pour avoir joué leur partition dans la coproduction de la sécurité. Ainsi, au regard de tous les dispositifs mis en place, le porte-parole du gouvernement a souligné que ce drame était évitable. Pourquoi est donc-t-il survenu ? A cette question, l’autorité a apporté des réponses. « Les rapports indiquent qu’il y a eu certainement un manquement dans la chaine des opérations pour que les forces de défense et de sécurité se déploient de façon préventive afin d’éviter cela. Le président de la République a demandé qu’une mission d’enquête soit diligentée sur le terrain pour apprécier les circonstances réelles de la survenue de ce drame, pour en tirer les leçons et aussi mettre en branle les mesures de sanction à l’égard de tous les responsables des forces de défense et de sécurité qui ont en charge la conduite des opérations et qui auraient manqué à leur devoir », a-t-il fait savoir. A l’entendre, ce drame montre que les défis de lutte contre le terrorisme, sont permanents, qu’il ne faudrait pas se contenter des acquis et que la pro-activité doit être davantage de mise.

Il a enfin, rassuré les populations de ce que les moyens ne manqueront pas aux forces de défense et de sécurité afin que le phénomène soit combattu et banni du territoire.

Assise AGOSSA