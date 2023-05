Éducation fiscale et financière: La CCI-Bénin aguerrit les femmes cheffes d’entreprise

Vues : 7

Vue d’ensemble des participantes avec les membres de la CCI-Bénin

Sur l’initiative de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin), cent femmes, cheffes d’entreprise du Bénin, seront outillées du 02 au 05 mai 2023 sur l’éducation fiscale et la loi des finances. Cette formation qui va durer quatre jours, est à sa 2è édition. La cérémonie de lancement des travaux a eu lieu dans la matinée du mardi 2 mai 2023 dans la salle polyvalente de la CCI-Bénin. Les participantes seront entretenues sur plusieurs thématiques relatives à la fiscalité. Les modules de la formation portent entre autres sur les notions liées à l’impôt, aux aspects pratiques de la détermination de l’impôt, au système fiscal déclaratif et son corollaire, aux dispositifs de la loi de finances 2023…En initiant cette formation, la CCI-Bénin, selon la Vice-Présidente de l’institution, chargée des régions économiques, Christiane Tossou, entend atténuer les causes de la mortalité des entreprises surtout dirigées par les femmes, cheffes d’entreprise.

A l’en croire, plusieurs entreprises dirigées par les femmes s’écroulent en raison du faible niveau en éducation fiscale et financière des femmes. C’est dans cette logique que la CCI-Bénin entend apporter son soutien à ces femmes à travers des formations. « La CCI-Bénin accompagne les entreprises à prendre conscience du rôle important de la fiscalité et surtout à s’y intéresser. Cette deuxième édition est le début d’une série de quatre formation. Des formations qui auront pour finalité de renforcer les capacités des femmes en matière de droit et devoir dans le domaine fiscal et social », a-t-elle souligné. Dans son allocution, la chargée des régions économiques Christiane Tossou a rappelé que l’un des objectifs de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin), est de fédérer les contribuables autour d’une culture du civisme fiscal.

Elle souhaite qu’au sortir de cette formation, ces femmes cheffes d’entreprise puissent avoir une meilleure connaissance de leur droit et devoir fiscaux et une meilleure compréhension du mode de fonctionnement de la fiscalité au Bénin afin d’éviter les contentieux.

