Démarrage du 18e tour du Bénin : Le marocain Ed- Doghmy Achraf premier maillot jaune de l’édition

Vues : 4

Le Marocain Achraf Ed Doghmy ici avec le maillot jaune

De quoi s’agit-il : Le 18e tour du Bénin a connu sa première étape le mardi 2 mai. Longue de 132,53 km, ladite étape Parakou-Djougou a été remportée par le Marocain Achraf Ed Doghmy en 3h05′. Ainsi, il devient le premier maillot jaune de ce tour qui est disputé entre 63 coureurs venus de 12 pays. Vainqueur de la première étape, Ed- Doghmy Achraf, dossard 51, a été suivi du camerounais Kamzong Abossolo Clovis (2e) et du burkinabè Souleymane Koné (3e). Le top de cette première étape pour le compte de ce 18e tour a été donné par Julien Minavoa, pdt Cnos Ben, et le DSE, Bonaventure Coffi Codjia, ainsi que le président de la fédération béninoise de cyclisme. A préciser qu’ils étaient 62 coureurs à franchir la ligne d’arrivée. Et pour cause, l’ivoirien Kouadio Emmanuel a abandonné la piste après une chute.

Ce qu’ils en disent : Huitième au classement Général, après un souci technique (crevaison), Paul Daumont, vainqueur du Tour en 2021, se réjouit du travail effectué par son coéquipier, Souleymane Koné. «Il y a eu beaucoup d’attaques dès le départ. Heureusement que j’ai Souleymane Koné comme premier coéquipier dans l’échappée matinale. Ce qui nous a permis derrière, de rester tranquille et d’observer les tentatives d’échappées en avant », a-t-il fait savoir tout heureux avec l’espoir de refaire son retard. «Demain (ce mercredi) on aborde l’étape 2 sereinement. On a trois personnes qui sont bien placées à quelques secondes du maillot jaune. Ça nous arrange de ne pas prendre le maillot trop rapidement, parce qu’on aura besoin de trop travailler sur tout le tour. Si on est vraiment proche à quelques secondes, ça nous arrange. Et au fur et à mesure des étapes, si des occasions se présentent, on va essayer de grappiller …, pour essayer de le prendre (Maillot Jaune) et on va plus le lâcher », a-t-il précisé. Pour sa part, Emmanuel Sagbo arrivée dans le second peloton à 26 secondes du maillot jaune de la première étape, pense que tout est encore possible. Pour lui, le Bénin peut bel et bien créer l’exploit.

« Ça s’est très bien passé. Seulement que c’était une course très bien relevée puisque le vélo bougeait du début jusqu’à la fin. Ça ne descendait pas à moins de 45km /h. On était dedans quand même puisqu’avec l’entrainement qu’on a fait, on a pu supporter les autres pays comme le Maroc, l’Algérie et autres. On était dans leur roue jusqu’à l’arrivée jusqu’au point où on a pu tenter l’arrivée et on a pu finir l’étape lors du sprint final. On a eu des échappées qui étaient devant. On a pu fermer l’écart et il y a eu un sprint. C’était tellement dur puisque c’était pour les sprinters. Il y avait un peu de stress puisque personne ne se connait. On a eu le temps de se connaître », fait-il savoir avant de lancer «demain le Bénin va faire quelque chose. On ne peut pas dire qu’on va gagner le tour mais on va faire honneur à notre pays».

Par ailleurs : Parlant des récompenses, au terme de cette étape parrainée par Moov Africa, ED-DOGHMY Acharaf a eu le Maillot Jaune (Castel Beer) et le Maillot par Point (Super U). Daumont Paul du Burkina Faso a eu le Maillot 1er des Africains décerné par Moov Africa. Sodjèdé Ricardo a arboré le Maillot CFAO Motors destiné au 1er des Béninois. Le Maillot Sprint intermédiaire (World Cola) est allé à Bengayou Abderaouf et le Maillot de la Combativité (Canal +) à Lokossou Christian. Au niveau des écharpes, celle de la plus longue échappée (Yalau) a été remise à Koné Souleymane. Celle du meilleur jeune (Aqua Belle) est allée à Soudji Romuald. Alors que Abaka Kurotimi et Vander Straaten Norbert ont eu respectivement les écharpes du meilleur Équipier (Novotel) et de l’Elégance, (Signature).

Anselme HOUENOUKPO