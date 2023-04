Visite de courtoisie au domicile de l’ancien Chef d’Etat: Les députés Démocrates reconnaissants au président Soglo

Vues : 2

Vue d’ensemble des députés Démocrates avec le président Soglo

L’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a reçu à son domicile le mercredi 26 avril 2023, les députés du parti de l’opposition « Les Démocrates ». Ces derniers ont effectué le déplacement pour lui exprimer pour tout ce qu’il a fait avant, pendant et après les élections législatives de janvier 2023 et qui a consacré leur élection au parlement. Ils n’ont pas également manqué de le remercier pour ses démarches en vue de la libération de leurs camarades prisonniers et ceux qui se sont en exil. C’est le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété et le président du groupe parlementaire « Les Démocrates », Nourénou Atchadé qui ont conduit cette délégation au domicile. Au terme de la rencontre, Nourénou Atchadé a souligné qu’il s’agit avant tout d’une démarche de gratitude. « Nous sommes en début de mandature. Nous sommes de la minorité parlementaire, Les Démocrates, le parti de l’opposition. Pour en arriver à ces élections, ça n’a pas été facile. Il y a d’âpres combats qui ont été menés. Il s’est trouvé sur la ligne des personnalités qui ont aidé à faire ce combat », a déclaré le président du groupe parlementaire ‘‘Les Démocrates’’ », fait-il savoir. Dans ses propos, il a ajouté que les députés Démocrates sont allés solliciter son éternel soutien pour la recherche et la consolidation de la paix. « Nous sommes dans la phase de la négociation de la paix dans notre pays. Le président Soglo fait partie des artisans de la recherche de la paix et c’est également dans cette optique que nous sommes venus lui rendre visite pour qu’il continue dans le sillage de la recherche de la paix dans notre pays », précise-t-il. Pour l’honorable Léon Dègny, le président Soglo est une grande personnalité aussi bien au Bénin qu’en Afrique et « sa détermination dans le combat engagé par le parti de l’opposition Les Démocrates est un grand plus ». Son souhait est que toutes les grandes voix du pays s’impliquent dans le combat comme le président Nicéphore Soglo.

Alban TCHALLA