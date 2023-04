Chef de fil de l’opposition: Après Hounkpè, Houndété déjà éprouvé ?

Vues : 4

Le très prochain et indiscutable chef de fil de l’opposition, Eric Houndété pourrait connaître le même sort que Paul Hounkpè, à qui il succédera. Si les dispositions légales en vigueur le consacrent in extenso à cette fonction au regard des résultats issus des dernières législatives, le président du parti Les Démocrates aura fort à faire pour tenir le lead à la tête d’une opposition béninoise qui ne faiblit plus dans des désaccords et autres querelles internes. Paul Hounkpè n’attend que le président Talon prenne le décret de nomination de son successeur pour lui rendre le tablier. En se faisant accorder une audience par le chef de l’Etat en début de cette semaine, Eric Houndété semble très préoccupé par la prise de ce décret. Il n’en a pas fait un sujet occulte face à Patrice Talon. Même s’il affirme désapprouver que ce soit le chef de l’Etat qui nomme le chef de file de l’opposition, souhaitant que la loi soit corrigée, Eric Houndété est visiblement prêt à s’emballer avec l’existant, en attendant.

Il reste à craindre qu’il connaisse le même mandat solitaire que Paul Hounkpè par manque de solidarité et de mobilisation générale de tous les acteurs de l’opposition béninoise autour de lui. Les germes d’une division encore plus profonde dans le rang des opposant sont refait surface depuis la fameuse rencontre Talon-Houndété. Dans le camp de Paul Hounkpè et la famille FCBE, l’on dénonce une précipitation de la part du président des Démocrates, qui n’a pas attendu l’acte officiel de sa nomination en tant que chef de file de l’opposition et s’en arbore déjà le statut. On lui reproche même d’ « être allé quémander sa nomination ». L’histoire récente renseigne que Démocrates et FCBE ne pourront jamais faire chemin ensemble, les premiers ayant été créés après avoir claqué la porte aux seconds. La distance entre ces deux partis s’est davantage creusée aux dernières législatives, où Yayi Boni s’est personnellement mêlé au jeu pourdénoncer partout et avec véhémence la «trahison »de ses anciens alliés. C’est dire, que FCBE ne se comptera presque jamais dans les rangs desacteurs de l’opposition qui apporteront leurs touches à la réussite du mandat du nouveau chef de file.Encore moins d’autres opposants de taille dont le bouillant président du parti Restaurer l’Espoir, Candide Azannai, qui avait déjà lancé les couleurs d’une lutte farouche contre les Démocrates qu’il soupçonne d’entretenir un «deal secret » avec Patrice Talon. En tout cas, il ne faudraitespérer aucun acte d’allégeance provenant d’Azannai et des siens, envers le nouveau chef de file de l’opposition. Bien au contraire, il n’est pas à exclure que lesplus dures actions de contestation contre des actes que posera Eric Houndété au nom de l’opposition béninoise, n’émergent de ce côté-là. Comptera-t-il aumoins sur d’autres forces de l’opposition comme MPL ou RLC d’Iréné Agossa ou se contentera-t-il de son seul parti Les Démocrates pour aller au bout de son mandat ? Le dernier soutien paraît plus sûr et infaillible pour Eric Houndété dont l’avènement à la tête de l’opposition béninoise, ne semble pas visiblement être la thérapietant attendue pourguérir le mal de division qui continue de la ronger.C’est un gros défi qui attend le nouveau chef de famille de l’opposition béninoise, en plus de celui, plus robuste auquel il fera face pour affronter en bien le pouvoir en place.

Christian TCHANOU