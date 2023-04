Echange à l’Uac: L’équipe rectorale dans les locaux de HERCI & CEFORP

Vues : 3

L’équipe rectorale a entamé depuis le 29 mars 2023, une tournée dans les Unités de Formation et de Recherche de l’Université d’Abomey-Calavi. Le mercredi 26 avril 2023, la délégation conduite par le recteur Félicien Avlessi, s’est rendue dans deux entités. Il s’agit de la Haute Ecole Régionale de Commerce Internationale (HERCI) sise à Agblangandan, dans la commune de SèmèKpodji, et le Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFORP) de Gbégamey, à Cotonou. A cette occasion, les responsables ont présenté leurs différentes difficultés à l’autorité rectorale qui n’a pas hésité à leur promettre une satisfaction. Selon le recteur, l’objectif de cette visite est de « se présenter à toutes les entités au niveau de l’administration ainsi qu’au niveau des étudiants, recueillir leurs difficultés, échanger avec eux et ensemble examiner dans la mesure du possible, les voies et moyens pour trouver les solutions convenables qu’il faut ».

Pour les premiers responsables des deux entités visitées, c’est un honneur de recevoir le recteur et toute son équipe. Ils ont exprimé toute leur reconnaissance et ont également exposé leurs difficultés pour la régulation de leurs entités respectives. Selon la Directrice de la Herci/Uac, Prof Karima Sylla Doucouré, la Haute Ecole Régionale de Commerce Internationale (HERCI) souffre particulièrement de son isolement mais aussi du manque de financement pour faire face aux différentes charges. « On souffre également du manque criard d’enseignant, nous avons les problèmes d’électricité que nous payons sur nos propres budget, on a également le problème des honoraires qui sont revus à la baisse », a-t-elle martelé. Au Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFORP), le coordonnateur, Damien Ménédji, a souligné que la difficulté majeure est le manque de financement pour supporter les charges de l’entité. « Les discussions ont permis de trouver des perspectives de solutions qui font croire que d’ici là, ces difficultés vont être atténuées et qu’on doit pouvoir aussi chercher des solutions innovantes pour pouvoir aller de l’avant et s’autonomiser », se rassure-t-il.