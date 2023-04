18e Tour du Bénin :Le programme du déroulement et les itinéraires dévoilés

Vues : 5

Le président Hazoumè et quelques représentant des sponsors

Président de la fédération béninoise de cyclisme et président du comité d’organisation du tour du Bénin, Romuald Hazoumè était en conférence de presse le jeudi 27 avril 2023, au Novotel Hôtel de Cotonou, pour présenter le programme du déroulement de la 18e édition de ce tour.

A quelques jours du lancement de la 18e édition du Tour du Bénin, le président Romuald Hazoumè a fait le point des préparatifs. Dans le jardin du Novotel Hotel de Cotonou, le patron de la fédération béninoise du cyclisme a affirmé que tout est calé pour que les délégations se sentent à l’aise dès leurs arrivées jusqu’à leur départ du Bénin. Il a également présenté tout en remerciant les sponsors du Tour les étapes et les itinéraires que vont suivre les pelotons. Et selon lui, cet évènement sportif qui regroupe 14 équipes, soit 75 coureurs venus de 13 pays, se tiendra en 10 jours. Les deux premiers jours, c’est-à-dire, les 28 et 29 avril seront consacrés à l’accueil des délégations. A la suite, toutes les délégations seront conduites à Parakou par le biais d’un transbordement suivant l’itinéraire Cotonou-Porto Novo-Kétou-Savé-Parakou long de 475km. Elle sera suivie de la cérémonie de présentation des équipes et la réunion technique qui auront lieu le 1er mai. Et c’est le 2 mai que cette compétition qui fait découvrir les régions du pays sera réellement lancée. Ce sera à Parakou pour l’étape Parakou-Djougou longue de 132,530km. Le 3 mai, les équipes revenues à Parakou vont prendre départ pour l’étape Parakou-Savè longue de 156,42km. La 3e étape sera courue le 4 mai et quittera Abomey pour Comè sur une distance de 140,520km. Pour la 4e étape, elle sera tenue sur une distance de 109,450km et partira de Kétou pour s’achever à Porto Novo. Après cette étape, les coureurs vont être ramenés à Bohicon pour rejoindre Sèhouè, le 6 mai d’où, ils prendront le départ de la 5e étape (Sèhouè-Cotonou) longue de 124,71km. Cette 18e édition de ce tour va prendre fin le 7 mai par le Grand Prix de Cotonou qui va se dérouler en circuit fermé de 104,4km (Rond point fin pavé Fidjrossè -Rond point Erevan-Rond point fin pavé Fidjrossè -Routes des pêches-1er Feu après la station Jnp-Rond point fin pavé Fidjrossè).Le Bénin en tant que pays organisateur présentera 2 équipes. Et l’objectif au regard du rajeunissement de l’équipe béninoise est de titiller les grands.

Les absents

A préciser qu’au cours cette rencontre avec les hommes de la presse le président Hazoumè a rassuré que la sécurité des personnes et des biens est garantie. Il a profité pour déplorer le ‘‘manque de considération’’ dont a fait montre la fédération sud-africaine de cyclisme qui a informé de son absence à pratiquement le dernier jour alors que des dispositions étaient déjà prises pour accueillir la délégation.«L’Afrique Sud a répondu à bonne date pour être là. Mais hier (mercredi 26 mai 2023), l’Afrique du Sud a annoncé qu’elle ne sera pas là. Donc nous allons lui appliquer le règlement. Il y a des compensations à nous payer. Vous nous dites, il y a trois mois on vient, il y a une semaine, considérer toujours que nous venons et là au dernier moment vous ne venez plus. C’est un “manque de respect“»,a fait savoir le Directeur Général du Tour,visiblement remonté contre la partie Sud-africaine. «Ce n’est pas une question de compensation, mais une question de respect de pays à pays», a-t-il soutenu avant d’informé que l’instance béninoise qu’il préside a adressé un courrier d’explication et de plainte à l’UCI (Union Cycliste Internationale). Outre l’Afrique du Sud, l’Erythrée qui est la meilleure équipe africaine ne sera pas là comme l’a recommandé l’UCI. Il en est de même pour l’équipe allemande qui a remporté l’édition précédente du tour.

Voici Liste des 14 équipes en lice

BÉNIN 1 : Les Guépards 1 équipe Nationale

BÉNIN 2 : Les Guépards 2 équipe Nationale

ALGÉRIE : Équipe Nationale

BURKINA FASO : Équipe Nationale

CAMEROUN : Équipe Nationale

CÔTE D’IVOIRE : Équipe Nationale

FRANCE : Team Born’Heures

GUAM : Euro Cycling Trips Pro-Cycling

ÎLE MAURICE : Équipe Nationale

NIGERIA : Équipe Nationale

MAROC : Équipe Nationale

MAURITANIE : Équipe Nationale

PAYS-BAS : Global Cycling Team

TOGO: Équipe Nationale