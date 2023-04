Cantine scolaire: Un projet de loi adopté en conseil des ministres

Vues : 5

En conseil des ministres de ce mercredi 26 avril 2023, le gouvernement a décidé de mettre en place un cadre juridique, institutionnel et règlementaire pour la pérennisation du Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré. Ce programme selon le compte rendu du conseil, vise à « renforcer l’alimentation scolaire au Bénin en développant une approche multisectorielle. Il permet d’améliorer les performances scolaires, la diversité alimentaire et la nutrition des élèves dans les écoles à cantines et privilégie par ailleurs les achats locaux ». L’adoption de ce projet de loi apparaît donc comme une des orientations de l’éducation nationale, qui structure le cadre de gouvernance et de gestion du programme. Selon le conseil, ledit projet de loi « définit entre autres, les rôles et responsabilités des acteurs, le dispositif de sécurisation des vivres, le mode de financement, les conditions de redevabilité et les normes des infrastructures à réaliser ». Ainsi, tous les établissements scolaires du secteur public ou privé, communautaires, laïcs ou confessionnels seront inclus. Le conseil a également donné les statistiques des avancées depuis l’instauration dudit programme. « Le budget consacré aux cantines scolaires est passé de 1.5 milliard en 2016 à 48,7 milliards en 2022. Le nombre d’enfants pris en charge a évolué de 380.622 en 2017 à 1.135.350 en 2022, soit un taux de couverture de 75% en 2022 contre 30% en 2016 », peut-on lire du compte rendu du conseil.

Il faut souligner que les denrées alimentaires qui sont servies aux apprenants proviennent prioritairement, à hauteur de 75% au moins de la production locale et sont certifiées par les services compétents. « Aussi, le panier alimentaire est élaboré en tenant compte des aliments de base, des besoins nutritionnels et des habitudes locales. Il respecte un équilibre et une diversité nutritionnelle ; la taille des portions servies étant adaptée au type de repas et à la tranche d’âge », ajoute le conseil.

Assise AGOSSA