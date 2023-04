Santé: Bientôt un pôle d’excellence de traitement du cancer

Vues : 3

Benjamin Hounkpatin, ministre de la santé

L’oncologie médicale est une spécialité de la médecine dédiée au traitement médicamenteux des cancers. Le gouvernement veut mettre en place un pôle d’excellence en oncologie médicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA et au Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant Lagune. Le développement d’un pôle de compétence en oncologie médicale va permettre de réaliser, sur place à Cotonou, la chimiothérapie au profit des patients souffrant de maladies cancéreuses. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, le partenaire européen identifié aura pour mission d’accompagner le ministère de la Santé en vue de définir une stratégie cohérente d’équipement et de développement des compétences correspondant aux besoins identifiés. Son appui portera aussi sur le choix du matériel et son installation, son utilisation et sa maintenance de même que sur le renforcement des compétences des ressources humaines. Le Conseil a donc invité les ministres en charge du dossier à accomplir les diligences nécessaires à la formalisation de ce partenariat et de veiller à sa mise en œuvre efficiente.

Alban TCHALLA