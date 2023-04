Amélioration de l’écosystème des entreprises: La plateforme des PME du Bénin officiellement lancée

Vues : 9

Sur l’initiative des Chambres Consulaires (CCI Bénin, CAB et CMA) en collaboration avec l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), une plateforme des Petites et Moyennes Entreprises dénommée ‘’PME Bénin’’ a été officiellement mise en place. Le lancement officiel s’est déroulé le vendredi 14 avril 2023 dans la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

Ce que vous devriez savoir : Le but de cette initiative est de contribuer au renforcement de la résilience des TPME-TPMI ; contribuer à rompre l’isolement du dirigeant de TPME-TPMI ; de collaborer avec les décideurs à divers niveaux ; d’être un interlocuteur crédible des chambres consulaires et de l’ADPME (Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises) et interagir avec le patronat (CNPB- CONEB, CIPB) pour une synergie d’actions. La cérémonie de lancement a connu la présence des entrepreneurs, des organisations patronales, des membres des chambres consulaires et des autorités du ministère de tutelle. C’est le directeur de Cabinet, représentant le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, (MPMEPE), Édouard Sehlin, qui a procédé, au lancement de ladite plateforme. L’évènement est placé sous le parrainage du ministre Modeste Kérékou et de la présidente d’honneur de l’Association Interprofessionnelle de l’Ananas du Bénin, Bertille Guèdègbé Marcos.

Que comprendre de la plateforme PME Bénin : Elle rassemble les associations de TPME-TPMI du secteur primaire, secondaire et tertiaire et dispose des organes de gestion et de gouvernance. Cinq groupes de travail sont constitués pour l’accompagnement, l’accès aux marchés, l’accès au financement, l’entrepreneuriat féminin et la fiscalité/juridique. Pour faire son adhésion, il faut être enregistré auprès du ministère de l’Intérieur ; disposer d’une liste à jour des membres, et disposer d’une base de données selon la segmentation des membres prévue par PME Bénin. Pour la coordonnatrice de la Plateforme des PME, Gwladys Tawema, cette plateforme a été mise en place à propos des difficultés rencontrées par les membres des associations de PME dans la gestion et la pérennisation de leurs entreprises. « Les responsables d’Associations ont jugé nécessaire de créer une organisation pouvant valablement porter la voix de leurs mandants auprès des instances de décisions à divers niveaux. La vision de la plateforme est d’être un acteur majeur et un partenaire crédible de l’écosystème des entreprises du Bénin », confie-t-elle.

Que disent les acteurs : Le Secrétaire général de la CCI Bénin, Raymond Adjakpa Abilé a fait un état des lieux de l’écosystème des entreprises au Bénin. A l’en croire, la CCI Bénin est heureuse de la création de cette plateforme. Car, souligne-t-il, l’un des objectifs assignés à la CCI Bénin est d’œuvrer à la réduction d’au moins 10%, le taux de mortalité des entreprises dans les premières années de leur création. Dans son allocution, le représentant du ministre Modeste Kérékou, le Directeur de l’ADPME, Édouard Sehlin a fait remarquer que l’initiative vient soutenir l’action du gouvernement, qui vise à accompagner la réforme structurelle de l’économie. « On ne peut que saluer des initiatives visant à avoir un nombre plus réduit d’interlocuteurs du côté des PME pour pouvoir prendre en charge les préoccupations », a-t-il relevé. Pour avoir plus d’impact, fait-il comprendre, il faudrait qu’on ait des interlocuteurs qui puissent drainer les idées du grand nombre. Le Directeur de l’ADPME a encouragé les PME et les parties prenantes à faire de la plateforme un véritable creuset d’échange, d’interaction, de propositions concrètes et de co-constructions. La marraine de l’évènement, Bertille Guèdègbé Marcos et directrice générale de l’entreprise Les Fruits Tillou s’est engagée à œuvrer pour que les objectifs de la plateforme soient atteints. « Je serai là. Nous allons travailler à comprendre ensemble le concept », a-t-elle déclaré. Elle a adressé ses remerciements aux ministères du PME et du Commerce, ainsi qu’aux membres des chambres consulaires pour leur engagement.

Par ailleurs : Le Directeur Exécutif de la Confédération Nationale des Employeurs du Bénin (CONEB), Madjidi Zin a exhorté les initiateurs à simplifier le fonctionnement et les règles pour que ça deviennent alléchants. Il a invité les acteurs à s’impliquer pour que cela prospère. Car, selon ses explications, d’autres initiatives avaient existé par le passé.

Alban TCHALLA