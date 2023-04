Equipe gouvernementale: Talon dément le limogeage du ministre Quenum

« A l’heure où je vous parle, le ministre Quenum est toujours garde des sceaux, ministre de la justice. Ça peut changer demain, ça peut changer ce soir… » Ainsi s’exprimait Patrice Talon, samedi, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée aux côtés de son homologue du Rwanda, Paul Kagamé en visite d’Etat au Bénin. Le président de la République porte du coup un démenti formel contre la grosse polémique autour du prétendu limogeage de Sévérin Maxim Quenum, garde des sceaux, ministre de la justice, de la législation et des droits de l’homme. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans la soirée du mercredi dernier, suffisamment relayée sur les réseaux sociaux et par des médias qui ne manquent pas de crédibilité. En s’absentant à ce conseil des ministres et à la première session ordinaire du parlement, 9 ème législature, ouverte jeudi, Sévérin Quenum n’a fait que conforter cette rumeur, qui se révélera déjà fausse, à la suite des propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji, vendredi dernier. Ce dernier avait laissé entendre qu’il n’y a encore à sa connaissance, aucun acte formel de la part du chef de l’Etat pouvant justifier ce prétendu limogeage. Patrice Talon vient lui-même de mettre fin à cette polémique en rassurant que Sévérin Quenum demeure jusqu’à nouvel ordre ministre de la justice dans son gouvernement.

You cannot copy content of this page