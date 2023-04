Santé et traditions: Ce remède purifie vos reins et vous fera oublier la dialyse.

En définitive, le traitement se fait sur 9 jours suivis de 9 jours d’arrêt pendant 6 mois(ce qui veut dire que le traitement dure 90 jours et le temps de pause 90 jours) et adieu l’insuffisance rénale.

3/mettre ensemble les morceaux et le litre d’eau dans un mélangeur et mixer de façon à avoir un jus.

Quelle ne fût ma tristesse.Ma contribution à l’humanité est de proposer une recette très efficace, 100% naturelle, pas chère et facile à réaliser. La plante que vous avez ci-dessus s’appelle la langue de belle mère ou sansévieratrifasciata, c’est une plante de l’Afrique occidentale tropicale, très populaire au Bénin, Nigeria et au Congo. Ses vertus sont immenses. Elle purifie l’air et réduit les odeurs,transforme les dioxydes en oxygène, filtre le sang des reins,effraie les mauvais esprits,attire la chance dans la maison.

