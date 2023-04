Arrivée du Chef d’Etat Rwandais ce vendredi à Cotonou: Ce que fera Kagamé au Bénin en 72h de visite

Vues : 26

Le président de la République du Rwanda, Paul Kagamé et son épouse Jeannette Nyiramongi Kagamé, effectueront une visite d’État au Bénin les 14, 15 et 16 avril prochain à Cotonou. Sur invitation de son homologue Patrice Talon, la visite du couple présidentiel rwandais sera sanctionnée par la signature de divers accords.





Au cours de son séjour au Bénin, le Chef de l’État rwandais, Paul Kagamé sera reçu dans la matinée du samedi 15 avril 2023, au Palais de la Marina, pour un tête-à-tête avec son homologue Patrice Talon. Cette séance sera suivie d’une séance de travail élargie aux membres des deux délégations avec la signature de divers accords. A l’occasion, un point de presse conjoint sera animé. Face aux hommes des médias, des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, notamment les échanges commerciaux, la promotion des investissements et les échanges d’expertises, le tourisme, la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, le transport aérien entre Kigali et Cotonou, l’industrie textile et la lutte contre le terrorisme seront évoquées. Il faut rappeler que, dans le cadre du renforcement des relations entre le Bénin et le Rwanda, les deux ont signé, lors de la première session de la Grande commission mixte de coopération entre les deux pays qui s’est tenue les 29 et 30 septembre 2017 à Rubavu (Rwanda), des accords dans les domaines des TIC, du service cadastral, de l’environnement et du développement durable. Ces différents accords ont permis aux experts des deux pays de travailler en commun pour le bien-être des deux peuples. Dans l’après-midi du samedi 15 avril 2023, le président Rwandais se rendra à l’Agence de Développement de Sèmè City, la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir où il est prévu une rencontre d’échanges avec des jeunes entrepreneurs, des étudiants et des start-ups. Le couple présidentiel rwandais bouclera son séjour au Bénin par des visites guidées de la Place de l’Amazone (En l’honneur des femmes du Bénin d’hier et d’aujourd’hui) et du Monument aux Dévoués érigé dans le Jardin de Mathieu (en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie).

Alban TCHALLA