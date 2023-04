Programme social “GBESSOKE”: Le Bénin décroche 60 milliards de FCFA de la Banque Mondiale

Vues : 28

L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla et le président Christian Cambon

En marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International qui se sont tenus à Washington DC le 11 Avril 2023, le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, a procédé à la signature d’un accord de financement de 100 millions de dollars. Soit environ 60 milliards de FCFA, ce financement est accordé par la Banque Mondiale pour la mise en œuvre du programme “GBESSOKE”.

Le programme “GBESSOKE” vise une diversification des services sociaux aux fins d’intensifier le dispositif de réduction la pauvreté. La cérémonie de signature d’accord de ce financement a connu la présence de Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, de Coralie Gevers, Directrice des opérations pour le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Togo et de Atou Seck, Représentant résident de la Banque Mondiale au Bénin. En effet, “GBESSOKE” ou “porter haut” en langue yoruba vient en complément aux quatre volets (assurance maladie, formation, micro-crédit et retraite) en cours d’opérationnalisation sous le projet ARCH, et impactera à terme, près de 3 millions de personnes vulnérables. Il vient renforcer les efforts du Gouvernement visant l’amélioration des conditions de vie de nos populations. Ce programme fondé sur la mobilisation sociale et l’engagement communautaire ambitionne de mettre aux normes et d’augmenter le nombre des infrastructures destinées à la délivrance des services et prestations sociaux. Plus précisément, il s’agit de la transformation des Centres de Promotion Sociale en Guichets uniques de protection sociale pour améliorer l’offre de services d’identification complémentaire, d’insertion au registre social unique, l’information et l’accès à tous les produits. Ces actions soulageront les populations de tracasseries et des peines pour accéder aux services d’action sociale. Il est question aussi de soutenir la capacité productive et d’autonomisation des ménages pauvres extrêmes et ceux victimes des chocs covariants, pour leur relèvement économique à travers l’appui et l’accompagnement pour un développement humain holistique (viabilité économique, sanitaire et éducative). Il s’agit plus particulièrement de promouvoir l’inclusion économique des couches vulnérables en facilitant leur contribution à la constitution de la richesse nationale. Enfin, le programme entend favoriser la mise en œuvre de l’économie solidaire intégrant les activités génératrices de revenus, l’éducation financière et les microcrédits.

Alban TCHALLA