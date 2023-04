Civisme fiscal au Bénin: Le Dgi, Nicolas Yenoussi annonce une campagne de sensibilisation

Vues : 60

Le Directeur Général des Impôts, Nicolas Yènoussi

Au Bénin, tout citoyen doit contribuer aux charges de l’État en s’acquittant volontairement de ses obligations fiscales. C’est du moins ce qu’a confié le Directeur général des Impôts, Nicolas Yenoussi à l’occasion d’une rencontre thématique organisée par la chambre de commerce et d’industrie du Bénin. Au cours de son intervention, il a annoncé la campagne de promotion du civisme fiscal qu’organise la Dgi et a expliqué les raisons qui justifient cette campagne. L’objectif selon lui, est « d’amener les citoyens à s’acquitter volontairement de leurs obligations fiscales, à comprendre le bien-fondé de la collecte des impôts ». « Car, précise-t-il, il est important que les populations savent que 80% des recettes collectées « rentrent dans la réalisation des infrastructures, dans les activités sociales telles que le fonctionnement des cantines scolaires, le fonctionnement et l’équipement des centres de santé, le paiement des bourses et autres».

Pour permettre aux citoyens béninois quelle que soit leur zone de provenance de payer les impôts par un comportement volontaire et non pas la contrainte, la Direction générale des impôts adéjà mis en place plusieurs méthodes de sensibilisation. « Nous avons déployé dans la ville, des affiches publicitaires. En dehors de cela, toute la presse est associée. On va organiser beaucoup d’émissions interactives, des débats et également des campagnes de communication dans les médias sociaux », souligne-t-il. Il a également annoncé la mise en place d’un call-center pour permettre aux citoyens d’avoir toutes les informations qu’ils souhaitent mais également de porter plainte sur des comportements déviants. « Beaucoup de personnes ignorants les tests ou les obligations vont parfois se confier à des intermédiaires ou à des personnes qui ne sont pas spécialistes et qui les induisent en erreur ou leur prennent de l’argent pour un service de mauvaise qualité. Donc la mise en place de ce call center va permettre également de réduire ces gens de choses pour mettre à la disposition du public la bonne information. Avec le 133 vous pouvez facilement joindre la direction générale des impôts de 8h jusqu’à 17h », a-t-il laissé entendre.

Il a salué les partenaires qui travaillent avec la Dgi pour le civisme fiscal dont notamment la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin, l’Agence française de développement et également les médias.

Assise AGOSSA