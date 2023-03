Suite à la proposition de loi d’amnistie: Korogoné lance un appel à Yayi, Talon et aux Démocrates

Vues : 9

Le président d’honneur du Mouvement populaire de libération MPL, Sabi Sira Korogoné s’est prononcé au cours d’une émission, sur ce qui fait l’actualité politique nationale. Il a été question de la proposition de loi spéciale portant amnistie pour libérer les détenus et faire revenir les exilés politiques, initiée par Les Démocrates, du dialogue entre Yayi et Talon à ce sujet et enfin de la crise au sein de son parti politique. Sur ce dernier sujet, Sabi Sira Korogoné a fait savoir que la vision du MPL et le projet politique que cela porte restent inchangés depuis 2017, année de sa création. Pour lui, le Mouvement populaire de libération et ses militants restent dans un esprit unique. Celui de se battre pour que la Rupture et son mentor s’en aille dès 2026. « Je ne suis en rivalité avec personne », a-t-il laissé entendre précisant qu’il n’est candidat à aucun poste de nomination. Ses ambitions et objectifs, à l’en croire, sont de hautes portées sociopolitiques. En outre, il déplore « la méthode diabolique de ses détracteurs qui se décarcassent nuits et jours afin que ses proches politiques abandonnent le parti »; ce qu’il trouve vraiment regrettable. S’agissant des Démocrates, il ne comprend pas les actes posés ces derniers temps surtout dans le dossier des détenus et exilés politiques. Suivant ses propos, les ténors de ce parti doivent plutôt aller dans « la négociation au lieu d’introduire unilatéralement une loi d’amnistie qui ressemble à de la poudre aux yeux ». Car, souligne-t-il, « ils devraient sensibiliser certains députés de la mouvance pour cette noble cause. De par ces actes, ils sont en train de dresser un tapis rouge au président Patrice Talon et à la rupture ». Ce qui l’amène à dire que les Démocrates « sont dans un mauvais rôle ou de la supercherie ». Et de poursuivre : « Tout se fait afin que le peuple soit réduit à une seule alternative qui n’est que celle de la rupture ou des Démocrates ». Dans son intervention, Sabi Sira Korogoné fait observer que Patrice Talon et Boni Yayi savent où se rencontrer pour traiter et régler le problème des détenus et exilés politiques. « Tout le reste n’est qu’une mise en scène bien orchestrée », dit-il. Par ailleurs, l’opposant ne croit pas à un troisième mandat du président Patrice Talon. Car, il est persuadé que si Kérékou qui est son mentor et Boni Yayi n’ont pu franchir le rubicond, ce n’est pas Patrice Talon qui le ferait, « surtout qu’il a déjà précisé ne pas en avoir besoin ».

Alban TCHALLA