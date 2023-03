Formation sur le règlement de litiges commerciaux: CAMeC Bénin engagé pour une médiation commerciale

Vues : 2

Ce que vous devriez savoir : Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC Bénin) organise depuis le mercredi 29 mars 2023, une session de formation en médiation commerciale,à laquelle prennent part des responsables d’entreprises, des avocats, des juristes, des consultants, gestionnaires de projets etc. La formationse déroule au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et dure 03 jours. L’objectif est d’outiller les participants pour qu’ils soient capable de dérouler le processus de médiation de bout en bout afin d’accompagner utilement les opérateurs économiques à résoudre diligemment les litiges. Au terme de cette formation, les bénéficiaires seront aptes à procéder aux règlements des litiges commerciaux grâce aux techniques de médiation.

Que disent les initiateurs :Pour le Secrétaire Permanent du CAMeC, William Sourou, le CAMeC dont la mission est de faciliter le règlement des litiges nés des relations commerciales, a pris le pari de former des hommes et femmes qui seront en mesure d’accompagner les opérateurs économiques à régler leur litige. « En acceptant de suivre cette formation, vous vous positionnez déjà dans la posture de médiateurs et les outils qui vous seront donnés au cours de ces trois jours de formation vous seront très utiles pour consolider davantage vos connaissances », a-t-ilindiqué avant d’exhorter les participants à être assidus afin de maitriser « les contours de la médiation ». Procédant au lancement des travaux, le président du CAMeC, Alain Amoussoukpèvi, a fait savoir que le CAMeC a pris l’habitude de former des hommes et femmes de plusieurs domaines pour être ses partenaires. C’est-à-dire, explique-t-il, des personnes que le centre mettra à disposition des parties qui sollicitent des services pour le règlement des litiges. Les arbitres ou médiateurs qui seront formés au terme de cette session de formation selon le président du CAMeC Bénin, ne seront pas des partenaires agréés du centre. « Ils sont formés par contre pour faire le relai, pour continuer la chaîne », a-t-il précisé. Il a, par ailleurs, rassuré les participants de ce que cette formation leur offrira plusieurs avantages. « Vous avez la possibilité de faire de la médiation d’abord dans vos entreprises ce qui occasionnera beaucoup d’économie.

Vous allez également gagner beaucoup plus de temps d’abord en interne pour régler les différends au sein de votre société. Vous pouvez offrir vos services aux privées ou avoir un cabinet privé de médiation », dit-il.

Entre les lignes : Cette formation est animée par Dr Karel Osiris Coffi Dogue, médiateur professionnel et arbitre agréé. Egalement auteur du « Guide pratique de médiation Ohada » et commentateur du « Recueil des sentences arbitrales du Camec-Bénin », le formateur va entretenir les participants sur plusieurs thématiques. Ils seront outillés sur le conflit et les modes alternatifs de règlement de différends, sur les généralités concernant la médiation, le déclenchement du processus de médiation, l’exécution des accords de médiation. Cette formation leur permettra également de savoir les qualités, désignations, missions et responsabilités d’un médiateur.

Assise AGOSSA