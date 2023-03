Santé et tradition: Comment traiter une hypertension avec les séquelles de la bouche penchée de côté ?

Vues : 5

Voici le message

Bonjour papa

Comment allez-vous? Je m’appelle…….. Je vous suis depuis un certain temps. Vraiment merci pour tout ce que vous faites pour nous à travers les astuces de grand-mère. Dieu saura vous combler.

S’il vous plaît papa, excusez-moi pour le dérangement. Ma mère, âgée de 63 ans, hypertendue, a fait un AVC ischémique aux dires du scanner,il y a 2 semaines. Le cardiologue nous a prescrit des médicaments qu’elle prend et ma sœur contrôle la tension matin et soir. Elle nous rassure que c’est normal. Seulement, depuis le dimanche elle nous a dit que c’est encore élevé que c’est à 15 et que sa bouche est légèrement de côté.S’il vous plait, papa que nous conseillez-vous.

Merci d’avance papa, soyez béni.

Mon avis.

La maîtrise de la tension demande énormément d’attention de la part du médecin pour trouver le produit qui convient le mieux au malade.Parfois cela demande beaucoup de temps.

Pour le cas de votre mère, je vous demande de piler et écraser 41 petits cola(Ahowé) avec une quantité non négligeable de feuilles de kessou-kessou dans 3 litres d’eau dans un récipient à couvercle et laisser infuser quelques heures.

Posologie :lui faire boire un verre à bière trois fois par jour.

Ce faisant, la bouche penchée revient immédiatement à sa place.Relativement à une tension normale,il faudra lui préparer pendant dix minutes, douze (12) feuilles sèches de manguier tombées elles-mêmes sous l’arbre, en vue de faire de cette tisane sa boisson permanente de la journée jusqu’à son rétablissement.

Prompte guérison à votre aimable maman.