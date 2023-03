Atelier de lancement et d’appropriation du programme BRIC: Le MCVDD prêt pour la construction de 7 villes résilientes et inclusives au Bénin

Vues : 2

Ce que vous devriez savoir : Engagé dans la lutte contre le changement climatique, le Gouvernement béninois ne cesse de mener des actions innovantes. La dernière en date est l’élaboration du programme BRIC qui a été lancé officiellement, le mardi 28 mars 2023, à travers l’atelier tenu au Palais des Congrès de Cotonou et qui visait aussi de permettre aux autorités des communes bénéficiaires de s’approprier le programme. Cette séance, organisée par la direction générale de la décentralisation et de l’urbanisme (Dgdu) que dirige Ghislain Hounnou, a été faite de présentation du programme ainsi que des résultats attendus sans oublier sa mise en œuvre. Elle a été ouverte par le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, en présence des maires des communes bénéficiaires et du partenaire financier (la banque mondiale) représenté par sa direction des opérations pour le Togo, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Bénin, Coralie Gevers.

Au terme de la séance, on retient que ce programme Bric (Building Resilient and inclusive cities), en français, bâtir des villes inclusives et résilientes, sera mis en œuvre dans 7 villes secondaires qui sont chef-lieu de département à savoir Allada, Aplahoué, Dassa-zoumè, Djougou, Kandi, Lokossa et Pobè. Sélectionnées, ces villes sont des communes qui subissent les impacts du changement climatiques. Pour ce qui est du budget global, il est de 300 millions de dollar, et sera financé à hauteur de 200 millions de dollar par la banque mondiale. On note également que des dispositions pouvant garantir sa mise en œuvre et son suivi sans faille sont d’ores et déjà prises par le ministère en charge des finances.

Ce qu’en pensent les responsables : A cet atelier de lancement et d’appropriation, le ministre du cadre de vie et du développement durable (Mcvdd), José Tonato, s’est dit heureux de savoir que le programme dont l’élaboration a commencé il y a 2 ans, connait son lancement. Il a, ensuite, indiqué que le programme prouve que l’Etat, avec le soutien des partenaires techniques et financiers particulièrement la Banque mondiale, appuie les communes avec l’ambition de relever le niveau d’équipement et d’infrastructures, d’assurer la fourniture de service aux bénéfices des populations les plus vulnérables en assumant une croissance économique soutenue qui garantit la création de richesse, élément essentiel de la lutte contre la pauvreté pour accroitre la résilience territoriale du pays vis-à-vis du changement climatique.

Pour la mise œuvre de ce programme, chacune des communes sélectionnées sera considérée comme maitre d’ouvrage et responsable de l’exécution de son programme d’investissement et des activités de renforcement de capacités inscrit dans sa convention spécifique d’application. Toutefois, elles sont appelées à faire preuve de solidarité afin qu’ensemble, elles puissent toutes finir la mise en œuvre dans les règles de l’art. « C’est pourquoi il convient de retenir que la performance de chaque équipe communale ainsi que des équipes gouvernementales, impactera la performance globale du programme», a insisté le ministre José Tonato qui n’a pas manqué de mettre en garde le maillon qui conduira à l’arrêt du décaissement des fonds ou à la suspension du financement. « Je souhaite vraiment que comme nous l’avions démontré pendant la phase de préparation, nous restions mobiliser, connecter… j’espère, messieurs les maires que vous ne nous décevrez pas afin que nous ayons le BRIC 2, BRIC 3, BRIC… pour que la question de résilience territoriale vis-à-vis du changement climatique puisse arriver au niveau de 100 % et que d’autres villes puissent en bénéficier». De son côté, Coralie Gevers, représentante de la banque mondiale a fait savoir que dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, la banque mondiale a mobilisé une équipe pour accompagner la partie béninoise pour une mise en œuvre réelle du programme. C’est alors qu’elle espère revenir d’ici quelques années au Bénin pour observer en tant touristes les résultats de ce programme sur les villes. «Je compte sur chaque partie prenante pour l’atteinte des résultats», a-t-elle déclaré avant de rappeler que la mise à disposition des fonds ne sera possible que «lorsque les résultats précis sur lesquels l’Etat béninois et la banque mondiale se sont mis d’accords conjointement, sont atteints». De quoi déclencher le ferme engagement de Victorin Yaovi Edé, Directeur général des financements et du développement au nom du ministère de l’économie et des finances, d’accompagner la mise en œuvre du programme à travers un dispositif du suivi efficace pour l’atteinte des résultats escomptés.

Par ailleurs : A préciser que le programme BRIC offre une opportunité aux mairies de planifier et de construire les villes de façon stratégique prenant en compte les risques de désastre et les risques de changement climatique. Il va contribuer à l’assainissement du cadre de vie de ces communes et contribuer au bien-être des populations. C’est pourquoi, les autorités béninoises ont remercié la banque mondiale pour avoir accepté de le financer.

Anselme HOUENOUKPO