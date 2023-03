Grande chancellerie de l’Ordre national du Bénin: Godfroy Missahogbé élevé au rang de Chevalier

Vues : 3

Godfroy Aurel V. Missahogbé est officiellement élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du Bénin ce lundi 27 mars 2023 à Cotonou. C’est la grande salle de conférence du Ministère du travail et de la fonction publique qui a abrité ladite cérémonie en présence des parents et amis des récipiendaires. La présente cérémonie est une application du décret N°2021-242 du 17 Mai 2021 signé du Président Patrice Talon portant nomination à titre Normal et Civil dans l’Ordre national du Bénin.

Cadre émérite du Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Godfroy Aurel Vignon Missahogbé est titulaire d’un CAPES en Philosophie de l’Ecole Normale Supérieure et d’un DEA en Philosophie politique et Morale de la faculté des lettres arts et sciences humaines (FLASH) de l’Université d’Abomey-Calavi. A ce titre, il a enseigné la philosophie dans plusieurs collèges et lycées du Bénin de 1993 à 2011.

Le procès verbal de réception dans l’ordre

Le désormais Chevalier de l’Ordre National du Bénin est aussi un Journaliste-communicateur. Il a fait ses armes dans plusieurs quotidiens et hebdomadaires béninois où il a occupé les responsabilités de Rédacteur en chef et chef rubrique de 1994 à 2007. En 2011, il est promu Chef de la Cellule de Communication du Médiateur de la République, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2013. De 2014 à 2018, ses compétences sont sollicitées au sein de la même institution mais cette fois-ci en qualité de Chef du service informatique, de la documentation et des archives. Brillant et fin connaisseur de la communication institutionnelle, Godfroy Aurel Vignon Missahogbé est rappelé au niveau de la Cellule de Communication du Médiateur de la République où il a fait valoir ses compétences de 2018 jusqu’en 2022.

Ce patriote et fonctionnaire béninois est toujours au service de son pays à qui il apporte ses compétences et expertises. Sa réception au rang de Chevalier de l’Ordre national du Bénin est une récompense à son engagement au service de la nation.

Fidèle KENOU