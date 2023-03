Opération antidjihadiste: Trois terroristes tués à Kandi

Vues : 533

Chef d’Etat-major de l’armée de terre, le général de brigade Abou Issa

C’est en plein territoire de la commune de Kandi et plus précisément dans la forêt de Goungoun que des terroristes ont été pris en tenaille par l’armée béninoise dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 mars 2023. Résultats, trois terroristes ont été tués, une dizaine de motos ramassées ainsi que des fusils d’assaut, des chargeurs remplis de munitions, du matériel de communication satellitaire. Plus inquiétant encore, l’armée béninoise a saisi des drapeaux de l’Etat Islamique (EI) sur les assaillants. Les hommes du chef d’Etat-major de l’armée de terre, le général de brigade Abou Issa ont posé une embuscade aux terroristes repérés dans cette forêt grâce à des renseignements. Mais ils ont perdu un homme, un caporal de la cinquième brigade inter-arme. Pour le moment, les fouilles continuent dans cette zone pour retrouver d’autres assaillants en fuite. En octobre dernier, des assaillants présumés avaient déjà été mis en déroute autour de la prison civile de Kandi. On avait alors soupçonné une attaque terroriste qui a créé la panique dans la commune, notamment dans les écoles.

Olivier ALLOCHEME