Militantisme féminin:Ayadji exhorte les femmes de Moele-Bénin à un véritable engagement politique

Vues : 4

A l’occasion de la célébration en différé de la Jif 2023, organisée par les femmes du parti Moele-Bénin, Jacques Aydji a entretenu les femmes sur le rôle qui les incombe dans l’arène politique béninoise. Il a profité de l’occasion pour remercier les 56.000 béninois qui ont attribué leurs suffrages au parti de la vague bleue lors des élections législatives de janvier 2023. Tout en dénonçant la ploutocratie dont font preuve les hommes politiques béninois, Jacques Ayadji exhorte ses braves amazones ainsi que toutes les femmes du Bénin de ne procréer désormais que de militants et militantes afin d’empêcher le pays de sombrer dans l’anarchie à l’avenir. Lire l’intégralité de son discours.

Discours Jacques Ayadji

« Chers amazones de Moele-Bénin, cette fête pour beaucoup d’entre nous, nous n’avons pas souhaité qu’elle ait lieu parce que nous n’avons pas encore fait le bilan de notre récente participation aux élections législatives de 2023. Nous avons raison de ne pas vouloir sortir sans faire ce bilan, mais il y a des rendez-vous qu’on ne manque pas. Est-ce parce qu’on n’a pas encore fait le bilan que les musulmans vont refuser de commencer le Ramadan ou que les chrétiens catholiques il y a quelques semaines n’ont pas démarré leur carême ? Non ! Mais nous avions fait la part des choses en réussissant au minimum les amazones au siège pour ne pas briser cette chaine parce que Moele-Bénin a pris l’habitude d’organiser cette journée depuis 2018. Nous allons la célébrer en réfléchissant. Nous avons été aux élections et plus de 56000 béninois nous ont fait confiance bien que nous soyons allés à ces élections les mains nues. Je voudrais vous féliciter d’abord pour cette première participation aux élections de 2023. Nous féliciter parce que contrairement à ce que beaucoup de béninois peuvent penser, Moele-Bénin dans sa marche n’a pas échoué, Moele-Bénin a gagné ces élections parce qu’hier il était répandu partout que nous n’étions pas capable de faire passer notre déclaration de candidature à la Cena. Et ceci s’est réalisé en deux fois : en 2019 et en 2020. Aujourd’hui, personne ne peut plus dire que Moele-Bénin ne peut pas participer aux élections. Et ça, c’est une victoire et il faudrait que vous vous en féliciter. Vous féliciter parce que ce n’est pas facile de mobiliser des militants dans notre pays. Et tout ce que nous disons dans le pays, c’est de l’hypocrisie, parce que la démocratie béninoise qui a été mis sur les fonts baptismaux en 1990 n’a eu que cinq ans de vie : de 1990 à 1995. A partir de 1995, nous avons commencé par tuer cette démocratie parce que tuer la démocratie béninoise, c’est tué le militantisme. Il n’y a plus de militants au Bénin et ne pas le dire c’est de ne pas vouloir que les choses ne changent pas au Bénin. Il faudrait que nous réfléchissions pour savoir ce qu’il faut faire et si c’est bon pour nous on continue. Au Bénin, si vous avez de l’argent, vous achetez les suffrages. Nous faisons de la ploutocratie et le pays n’avance pas comme cela. Je voudrais donc confier une mission aux femmes parce que si cela ne change pas, notre pays a un avenir sombre. Pour conquérir le pouvoir il vous faut avoir des militants et les militants des partis politiques ne sont pas seulement les membres fondateurs. Vous les femmes, nous naissons par vous et il faut commencer par garder dans vos entrailles des militants et des militantes. A partir d’aujourd’hui, lorsqu’une femme tombe enceinte, il faut qu’elle prie pour engendrer un militant parce que notre pays est à la recherche des militants, des gens qui contre vents et marées suivent leurs idéaux. Donnez-nous des militants. Je m’adresse ainsi à toutes les femmes du Bénin. On ne peut pas vouloir se mettre au service des populations, et leur donner de l’argent pour cela. Si vous le faites, vous êtes des escrocs. Vous voulez du mandat à des fins personnelles.

Je voudrais particulièrement saluer l’arrondissement d’Aklakpa parce que si tous les 546 arrondissements avaient eu la performance de ce sur nous avons eu à Aklakpa, les 109 députés de l’Assemblée seraient tous de Moele-Bénin. Ensuite, l’arrondissement de Gbaffo. Je voudrais finir pas la localité de Oké Owo. Là nous avons rayé. Si on prend seulement les voix de Aklakpa, Gbaffo et Oke-Owo, on n’aurait pas eu les 56.000 voix donc tous les autres arrondissements et communes ont contribué à ce que nous ayons eu cette performance, qui fait que les béninois honnêtes respectent Moele-Bénin et ne cessent de dire que l’avenir c’est ici parce que nous n’avons pas acheté les 56.000 voix. Le meilleur reste à venir et nous allons nous préparer pour que 2026 soit meilleur à 2023, pour que 2031 soit meilleur à 2026 et que in fine l’objectif de Moel-Bénin soit atteint parce que la clé du succès, ce n’est pas du talent, c’est la persévérance. Moele-Bénin va persévérer et nous allons continuer jusqu’à ce que l’objectif soit atteint.

Bonne fête à vous chers amazones ».