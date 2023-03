Rotary Club d’Abomey-Calavi: La Dictée du Rotary 2023 promeut l’excellence en milieu scolaire

Qu’en disent les responsables : Pour le président du Rotary Club d’Abomey-Calavi, Jean-Paul Lègonou, ce concours entre dans l’un des axes stratégiques de son club service, à savoir la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme. Au titre de cet axe, des aides ont été portées à certains élèves démunis. A la rentrée scolaire, en septembre 2022, ce sont 140 élèves démunis du CEG Maria-Gléta qui ont bénéficié de kit de fournitures scolaires. La mise en œuvre de la Dictée du Rotary permet de promouvoir l’excellence en milieu. Selon le président du Rotary Club d’Abomey-Calavi, elle promeut également la lecture. La Dictée du Rotary est aussi une séance de sensibilisation aux différentes professions. Cette année, les participants ont eu droit à des professionnels qui leur ont parlé de métiers comme les sages-femmes, les experts-comptables, les douaniers, gestionnaires de ressources humaines. « Nous voudrions que l’année prochaine, il y ait plus de candidats », souhaite le président du Rotary Club d’Abomey-Calavi Jean-Paul Lègonou.

Ce que vous devriez savoir : Le Rotary Club d’Abomey-Calavi a tenu le pari d’organiser ce samedi 25 mars 2023 son concours dénommé la Dictée du Rotary. Il s’agit d’une activité traditionnelle des clubs Rotary de l’espace francophone. Il se tient habituellement en janvier, mais a été différé cette année par le Rotary Club d’Abomey-Calavi. Au total 132 élèves venus de six collèges y ont participé. Administré par des professeurs de français, le texte de la dictée a été tiré du roman du Guinéen Alioum Fantouré intitulé Le cercle des tropiques. Les candidats ont compéti suivant deux niveaux. Au niveau 1, ce sont les élèves des classes quatrième jusqu’en seconde et le niveau 2 regroupe les candidats des classes première et terminale. Ils ont été soumis au texte du même auteur, mais avec des longueurs différenciées selon les niveaux.

