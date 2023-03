Protection des défenseurs des droits humains: Le mouvement TLP-Benin forme 30 acteurs sur la sécurité numérique

Vues : 11

Un atelier de renforcement des capacités des défenseurs des droits humains sur la sécurité numérique s’est ouvert, le samedi 25 mars 2023, à Cotonou. Il s’agit d’une initiative de la section Bénin du mouvement ‘’ Tournons La Page’’, qui vise à outiller 30 défenseurs de droits humains et les membres du bureau de la coordination sur les dispositions légales en vigueur sur le numérique au Bénin.

Photo de famille des participants avec la coordination TLP-Bénin

Ce que vous devriez savoir : « Sécurité numérique : un aspect capital dans la protection des Défenseurs des Droits Humains ». C’est le thème de l’atelier de formation qui a réuni les militants des droits de l’homme dans la salle de conférence de la société civile à Cotonou. En organisant cet atelier, la section Bénin du mouvement international ‘’ Tournons La Page’’ entend renforcer la capacité de 30 défenseurs des droits humains et des membres de son bureau de coordination sur la documentation des cas de violation de droit de l’homme, les mécanismes de protection de données et les bonnes pratiques sécuritaires basées sur l’utilisation des outils informatiques et numériques. Les participants ont été entretenus sur plusieurs thèmes à savoir : ‘’dispositions légales en République du Bénin : le code du Numérique’’ ; ‘’mécanismes de documentation des cas de violation des droits humains’’ et ‘’droits humains et bonnes pratiques sécuritaires basées sur l’utilisation des outils informatiques et numériques’’

Que comprendre de ‘’ Tournons La Page’’ : TLP est un mouvement citoyen international réunissant près de 250 organisations qui mènent et relaient des actions pour promouvoir l’alternance démocratique en Afrique. TLP a vu le jour sous la forme d’une campagne lancée le 15 octobre 2014 par un appel intitulé ‘’En Afrique comme ailleurs, pas de démocratie sans alternance’’ signé par 550 organisations et personnalités d’Afrique et d’Europe. Il est devenu en 2020, un mouvement citoyen international doté d’une existence juridique et d’organe de gouvernance élective. Il s’est doté d’un certain nombre d’objectifs dont mener des actions de plaidoyer. Il s’agit de : refuser toute manipulation constitutionnelle à des fins personnelles ; de délégitimer les régimes autoritaires aux yeux de l’opinion publique et des décideurs internationaux ; de stopper la caution des occidentaux aux pratiques antidémocratiques en Afrique ; d’assurer la défense de nos membres en danger ; de construire une expertise solide et donner du contenu à l’après-alternance ; de soutenir la société civile pro-démocratie etc,.

Entre les lignes : Procédant ainsi à l’ouverture de cet atelier, Jean-Baptiste Elias, Coordonnateur de TLP-Benin, a rappelé que le Bénin a adhéré à ce mouvement international en janvier 2023. Il a présenté l’organisation et a souligné que son secrétariat national accompagne et soutient les coalitions dans le domaine de la formation, coordination et de l’animation du réseau, du lobbying et du plaidoyer. Participant à cet atelier, Théodule Nouatchi s’est réjoui de l’initiative qui leur permet de maîtriser les dispositions légales en vigueur sur le numérique au Bénin, ses avantages, comment ça protège les droits de l’homme et pourquoi le Bénin s’est doté de cet arsenal juridique. Il faut dire que les participants à cet atelier sont des militants des droits de l’homme et proviennent de plusieurs organisations et associations.

Alban Tchalla