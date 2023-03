Distinction honorifique: Jacques Aguia-Daho fait chevalier dans l’ordre national du mérite de France

Vues : 3

Marc Vizy reçoit Jacques Aguia-Daho au grade de Chevalier

Enseignant-Chercheur des Universités du Bénin, Jacques Aguia-Daho a été élevé au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite de France. C’est l’Ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy qui l’a reçu dans cette nouvelle distinction, le jeudi 16 mars 2023. Maître de conférences en sociologie-anthropologie à l’Université Nationale d’Agriculture, Jacques Aguia-Daho, originaire de Ouidah, est né à Dakar au Sénégal. Avec son parcours social atypique, il a occupé plusieurs postes dans l’administration béninoise. Directeur adjoint de cabinet du ministère du tourisme, de la culture et des arts (Mtca), Jacques Aguia-Daho s’est illustré et s’est fait démarquer comme un professionnel compétent et engagé. C’est à juste titre que cette reconnaissance internationale, est le fruit d’un travail exceptionnel dont il fait montre au quotidien. Il faut dire que le ministre en charge de la Culture Jean-Michel Abimbola et son collègue des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci étaient présents ainsi que d’autres amis ont été invités à cette cérémonie de sa distinction. Ayant appris la nouvelle, ses collègues Enseignants se disent autant plus fiers de sa réussite aux plans national qu’international. Ils sont confiants en de nouveaux succès à la hauteur de ses compétences. C’est pourquoi le Bureau Exécutif National de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA) a particulièrement adressé par le biais d’un communiqué, ses vives félicitations à l’Enseignant Jacques Aguia-Daho.

La SoBeSA se réjouie de cette distinction

Communiqué

Le jeudi 16 mars 2023, le Professeur Jaques Aguia-Daho a été reçu dans l’Ordre National du Mérite de France, en qualité de Chevalier. Le Bureau Exécutif National de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA) s’associe à tous les membres pour adresser ses vives félicitations à cet illustre fils du Bénin, un professionnel compétent et engagé. Cette reconnaissance internationale est le fruit d’un travail exceptionnel. Nous sommes d’autant plus fier de ce collègue et de sa réussite. Et nous sommes confiants en de nouveaux succès à la hauteur de ses compétences.

Cotonou, le 18 mars 2023

Le Président

Pr Roch Houngnihin