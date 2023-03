Vues : 2

Ex ministre de Boni Yayi, Gustave Sonon ne cache pas sa satisfaction et son admiration face à ce qui se fait dans le pays depuis 2016 sous le président Patrice Talon. Pour avoir été, entre autres, ministre en charge des transports, il se réjouit de l’abondance des nouvelles routes qui se construisent et surtout de leur qualité. « Il y a des réalisations de grande envergure. On note que le président Patrice Talon est un homme d’Etat très ambitieux. Aujourd’hui, nous notons de belles routes, et ceci avec nos propres moyens, à travers le partenariat public privé » a déclaré Gustave Sonon, invité ce dimanche de la chaîne de télévision en ligne Esae-Tv. Il se réjouit que «Le Bénin se porte très bien. L’animation de la vie politique est vivante. » Et en donne pour preuve, l’organisation des dernières législatives avec le retour au parlement d’une force politique de l’opposition. Ce qui rend davantage heureux l’ex-ministre de Yayi est l’avènement d’un nombre non négligeable de députées femmes, fruit d’une importante réforme mise en œuvre sous Patrice Talon. « Le président Talon fait partie des rares présidents qui ont opté pour une promotion confirmée du genre et il l’a fait sur tous les plans. » a clamé l’invité d’Esae-Tv qui lancera cet appel à l’endroit des femmes : « Tout ce que je demande à la gent féminine, on a fait votre promotion, faites en sorte que vous puissiez nous donner raison. ». Au nombre des projets majeurs sous Talon, il a également cité la zone industrielle de Glodjigbé en cours de réalisation. Pour Gustave Sonon, «ce qui qui est en train d’être fait à Glodjigbé est très important. Des treillis, des tenues militaires et autres peuvent être fabriqués aujourd’hui chez nous, on en est fier. » S’il reconnaît que toutes ces réalisations nécessitent des sacrifices et que beaucoup de gens se plaignent que « la vie est dure, nos poches saignent » Gustave Sonon se dit lui « très heureux par rapport à tout ce qui se fait et qui impactera plusieurs générations à venir »

Adulé par la méthode Talon

Evoquant la méthode Talon, Gustave Sonon fait constater que : « c’est quelqu’un qui est orienté vers des objectifs. Il fait suffisamment le diagnostic du pays et ne perd pas le temps. Il fonctionne comme un caméléon et ne détourne pas la tête, vous pouvez beau crier, ce qui le préoccupe c’est l’objectif à atteindre». A la question de savoir s’il ne procéderait pas d’ici peu à un remaniement ministériel, à la suite des législatives de janvier 2023, le président Patrice Talon répondant récemment à un journaliste, dit ne pas en faire une préoccupation du moment et qu’il n’en avait aucune contrainte. Gustave Sonon acclame également cette façon de faire du chef de l’Etat, contrairement aux remaniements incessants connus à une certaine époque. « Ce qui nous tuait avant, il y avait tellement de changements qu’il est difficile d’affecter un ou un mauvais résultat à un responsable nommé dans un secteur donné » a-t-il regretté. Il fait aussi constater que le président Talon fait la nette distinction entre la fonction politique et la fonction technique. « Il y a très peu de ministres aujourd’hui qui soient purs politiques. Toutes les localités sont aussi impactées d’une manière ou d’une autre. Il a évolué avec des gens, il a des pratiques, il est orienté objectivement. « Si celui qui vous permet d’atteindre l’objectif le fait bien, il n’y a pas de raison de le changer ». Même remarque avec la réforme de la décentralisation qui a permis l’avènement des Secrétaire Exécutifs au niveau des mairies. « Si vous pouviez savoir tout ce qui se passait au niveau des communes et qui les arriérait ! Aujourd’hui, avec les SE, tout fonctionne normalement, que le maire soit là ou pas » observe Gustave Sonon avec joie.

L’invité d’Esae-TV a réagi par ailleurs sur la traque en cours contre la cybercriminalité. Il encourage et applaudit le régime dans ce combat pour plusieurs raisons. « Quand ils ont commencé cette histoire, ils étaient prêts à tout même jusqu’au sacrifice des enfants. Mais quel avenir, quel pays, ont veut construire quand on dit que pour gagner de l’argent, il faut offrir des sacrifices à des Kinninsi et autres ? Cela a été neutralisé fort heureusement » affirme-t-il, soulignant le fait que le système de « gayman » ne connait pas de frère ni d’ami et autres.

« J’exhorte les jeunes à changer de métier, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd’hui à leur profit de sorte qu’on puisse accompagner le développement en cours. » a laissé entendre Gustave Sonon.

Christian Tchanou