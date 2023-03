Lancement du programme Eglise verte: L’archidiocèse de Cotonou engage ses fidèles dans la protection de la terre

Vues : 22

Le présidium lors du lancement du programme Eglise Verte

Ce que vous devriez savoir : La protection de la terre et de l’environnement devient de plus en plus une course contre la montre. En effet, de part les actions de l’homme sur son environnement, la planète terre connait une destruction qui risque de la rendre inhabitable. Il urge que des actions de conscientisation se mènent. Et c’est pour répondre à sa manière à cet appel que l’archidiocèse de de Cotonou a initié le programme Eglise verte. Sa présentation doublée de son lancement a été faite le jeudi 16 mars 2023, au Chant d’Oiseau de Cotonou. Ceci, en présence de Mgr Roger Houngbédji, Archevêque de Cotonou, du représentant du Pnud Bénin et du Dgec ainsi que des représentants d’Ong et structures intervenant dans le domaine de l’écologie.

Ce programme Eglise verte va se tenir sur 5ans soit de 2023 à 2028. Avec pour thème : «Tous ensemble pour la sauvegarde de notre maison commune : La terre », cette réponse de l’archidiocèse aux appels des Souverains Pontifes, est portée par la Fondation de l’Archidiocèse de Cotonou et prend en compte toutes les communes des département du Littoral et de l’Atlantique. Il a obtenu le soutient sans faille du ministère du cadre de vie et du développement durable (Mcvdd) pour sa mise en application. Ce programme veut contribuer à la sauvegarde de la terre à travers l’éducation à l’écocitoyenneté, la préservation de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques. Et pour y arriver, deux volets à savoir l’éducation à la culture environnementale et la promotion environnementale et écologique déclinés en 41 activités sont définis.

Ce qu’en disent les autorités : Une importante précision a été faite concernant ce programme qui émane de l’église catholique. Il s’agit de son ouverture à tous les Béninois des autres religions. «Certes, l’initiative est partie de l’archidiocèse de Cotonou. Mais nul ne sera de trop pour sa réalisation effective…. Car, l’archidiocèse de Cotonou est engagé à travers ce programme Eglise verte pour contribuer à avoir un Bénin vert», a fait savoir l’archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji. A cet effet, il a appelé à la réalisation «d’actions concrètes de la part de tout un chacun » en faveur de la mise en œuvre du programme. Pour sa part, Martin Pépin Aïna, directeur général de l’environnement et du climat (Dgec) a indiqué que : «par cette prise d’initiative, l’église catholique nous montre le chemin pour nous réconcilier avec notre environnement ». «C’est capitale pour chacun de nous. Nous devons l’encourager pour aller le plus loin possible», a-t-il exhorté. José Herman Wabo a, au nom du représentant résident du Pnud, salué l’initiative et se réjouit de la collaboration entre les deux institutions.

Entre les lignes : Il faut souligner que l’exécution des différentes activités prévues pour le compte de ce programme à niveau des communautés de l’archidiocèse de Cotonou permettra de fédérer les efforts pour plus d’impacts dans la protection de l’environnement, la promotion de l’emploi vert et des énergies renouvelables.

Anselme Houenoukpo