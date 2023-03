Renforcement de la coopération militaire Franco-Béninoise: Un patrouilleur de haute mer « PM L’Her » en escale à Cotonou

Vues : 4

L’armée maritime française et celle béninoise

Un patrouilleur de haute mer « PM L’Her » a accosté au Port de Cotonou pour une escale de cinq jours riches en activités. L’objectif de cette mission est de renforcer la coopération entre les forces armées béninoises et françaises dans la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Après avoir remis du matériel au partenaire béninois, les marins français et béninois ont conduit des missions techniques et une plongée commune en haute mer. Les manœuvriers du patrouilleur ont également permis un entrainement des douaniers à la pratique de la manœuvre d’embarcations. A l’appareillage, le « PM L’Her » a effectué un nouvel exercice de visite à la mer et une patrouille de surveillance conjointe, appuyée par son drone. Cette escale a surtout été l’occasion de conduire des activités fortes en émotions. En plus des activités de formation, la mission du « PM L’Her » a également permis de renforcer les liens entre les deux pays. Deux marins béninois ont ainsi été décorés de la médaille de la défense nationale française pour leur contribution à la coopération franco-béninoise dans le domaine de la sécurité maritime. Le patrouilleur « PM L’Her » est un navire de guerre français de type Flamant, long de 55 mètres et d’une capacité de 18 membres d’équipage. Il est équipé d’armes légères et lourdes ainsi que de moyens de surveillance électroniques sophistiqués. Le golfe de Guinée est en effet une zone stratégique pour la France, qui y déploie des forces militaires pour lutter contre la piraterie maritime. Le Bénin, quant à lui, est confronté à de nombreux défis sécuritaires dans la région, notamment la montée du terrorisme et des activités criminelles transfrontalières. Cette escale du patrouilleur « PM L’Her » à Cotonou témoigne ainsi de l’engagement de la France aux côtés du Bénin dans la lutte contre les menaces en mer et de sa volonté de relancer la coopération militaire entre les deux pays.

Assise Agossa