Station terminale de Sèmè du projet de Pipeline: WAPCO Bénin félicitée pour sa gestion efficiente des boues de forages

Jardin potager utilisant le sable issu du traitement des boues

Les responsables de la Société WAPCO Bénin en charge de la construction du site de la station terminale de Sèmè ont une lettre de conformité de la part du ministère de cadre de vie pour la bonne gestion et le traitement réussi des boues de forages. Ils l’ont fait savoir au cours d’une interview, le mardi 7 mars 2023, à Cotonou.

De quoi s’agit-il : Dans le cadre de la construction des pieux des tanques du projet de Pipeline d’export Niger-Bénin de la station terminale de Sèmè, la Société WAPCO Bénin a contracté avec une société professionnelle du traitement de la boue lors du forage des pieux. Cette boue selon l’ingénieur en protection de l’environnement, Rock Armel Gbédjinon, est le résidu issu d’un forage de pieux, c’est-à-dire le mélange entre l’eau, le sol et sous-sol du milieu et l’argile du milieu. Selon ses explications, cette boue de forage permet la remontée des déblais de forage en surface, d’assurer l’équilibre du trou en maintenant par sa densité une contrepression un peu supérieure à la pression des formations traversées. A l’en croire, la lubrification du trépan et la remontée des résidus de forage en surface sont les principales fonctions de la boue de forage. Le sable obtenu après un long processus de traitement de la boue permet d’avoir un environnement verdoyant car ce sable présente un aspect original et donc, peut faire pousser des herbes.

Gerbage du sable issu du traitement des boues

Comment la boue provenant du forage est-elle traitée : Selon les explications du chargé du Suivi et évaluation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), Rock Armel Gbedjinon, après la sortie des boues du forage, elles sont collectées vers un bassin de décantation (un petit bourbier). Dans ce bassin de décantation, les débris se séparent de l’eau pour se déposer au fond d’un bourbier. La boue après avoir séjourné quelques heures dans ce bourbier de décantation est stockée dans d’autres bassin relativement grand de surface environ 80 m², de profondeur environ 1,5m au plus et dont les fond sont étanches avec du plastique résistant. La boue est ainsi laissée pour un temps d’évaporation pour présenter ensuite une forme craquelée manipulable. Afin de résoudre la difficulté de stockage de la boue, poursuit le coordinateur de la construction de la station terminale de Sèmè, RockaireAdjovi, une certaine quantité de sol prélevé de la terre non perturbée sur l’espace restante non exploitée du chantier de Sèmè est ajoutée pour réduire la teneur en eau de la boue. A l’entendre, les sédiments de boue et le sol non perturbé sont mélangés dans un conteneur pour faire ressortir une matière première. Ce produit obtenu du mélange est transporté par des camions à benne vers le côté sud du chantier du projet de la station finale de Sèmè pour le séchage. La boue est ainsi livrée à l’ensoleillement pour la concentration pendant un mois avant d’être rependue sur un espace large pour 48h au plus. Le produit final (sable original) est utilisé pour fermer les bourbiers. Le processus de fermage permet de fermer les trous qui constituent un danger pour les travailleurs sur le site. Le sable obtenu à la fin sert de remblai pour fermer les bourbiers puisqu’il est plus consistant et est d’ailleurs utilisé dans la construction des bâtiments sur le site. Il faut aussi souligner que dès lors la boue produite, elle se verra séparer du sable par les séparateurs. Le sable séparé après les essais au laboratoire est utilisé pour le remblayage entre les réservoirs de pétrole brut dans la zone du réservoir. La boue liquide générée est recyclée, une petite quantité de boue usée est mélangée et solidifiée selon le rapport boue/sol non perturbé de 1 pour 2.

Remise en état du site après traitement

Peut-on s’inquiéter des éléments constitutifs de cette boue : La boue provenant du forage des pieux au niveau de la station terminale de Sèmè ne présente aucun danger pour la population, ni pour la faune, ni pour la flore. Cette matière première qui permet de maintenir et de solidifier les parois de forage, est composée d’une petite quantité d’argile, du sable mélangé pendant le processus de forage de l’eau souterraine. A en croire le chargé du Suivi et évaluation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), Rock Armel Gbedjinon, aucun produit chimique n’a été ajouté à cette boue pendant tout le processus. Selon l’ingénieur en protection de l’environnement, le projet Pipeline Niger-Bénin accorde une grande importance à la protection et la sauvegarde de l’environnement d’où un travail rigoureux du traitement de la boue. Les différentes activités de traitement de la boue ayant connu un grand succès à amener le ministère du cadre de vie et de développement durable a signalé qu’aucun impact environnemental n’a été observé sur le site après leur visite d’inspection. Le ministère a ainsi délivré une lettre de conformité à la Société WAPCO Bénin pour le féliciter de la gestion et le traitement des boues de forages. Les normes environnementales sont respectées par la Société WAPCO Bénin qui a d’ailleurs confié la gestion des déchets à des entreprises de renommées afin que ces déchets n’agissent pas sur l’environnement.

Entre les lignes : Selon les responsables, la Société WAPCO Bénin entend lancer une opération de reboisement entre Kandi et Gogounou. Cette opération propre à la société prouve son respect aux règles de l’environnement et son intérêt à faire du tracé de pipeline un environnement verdoyant.

Assise Agossa