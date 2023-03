He Célestin  Hounsou à propos de la  9è législature: « Les démocrates attendent toujours la main du Chef de l’Etat »   

Intervenant sur l’émission ‘’Grande Confrontation’’ de Golf Tv Africa, le député du parti Les Démocrates, Célestin Nounagnon Hounsou a déclaré que l’arrivée de l’opposition au parlement vient mettre fin à certaines pratiques qui n’arrangeraient pas le peuple béninois. Pour lui, Les Démocrates demandent que les choses soient gérées aux mieux. « La majorité n’a pas encore compris le rôle que la minorité va jouer à ses côtés. Le rôle d’accompagnement. On n’est pas venu se livrer la guerre. On n’a pas à s’entredéchirer. S’il y a une proposition de lois qui va dans l’intérêt de notre peuple, nous allons les accompagner », fait-il savoir ajoutant que « l’heure de la dictature est terminée. Il faut qu’on se donne la main en concédant ». A le croire, les démocrates attendent toujours la main du Chef de l’Etat comme ils l’ont exprimé dans leur déclaration du groupe parlementaire pour le bonheur des populations. « Les démocrates attendent toujours la main du Chef de l’Etat. Nous voulons travailler dans une bonne ambiance dans l’intérêt du peuple béninois. Nous voulons travailler dans une certaine convivialité sans aller au compromission », confie l’opposant. L’invité de Golf Tv a avoué que son parti a eu des réserves en ce qui concerne la constitution du bureau de l’Assemblée nationale. « Les quotas n’ont pas été respectés », soutient-il. Il met en exergue le Bloc Républicain qui a le même nombre d’élus que les Démocrates, mais qui a deux de ses députés dans le bureau. Il s’est réjoui de ce que le droit est dit après le refus de la mouvance d’accepter l’opposition dans les commissions parlementaires.

You cannot copy content of this page