Malgré ses faibles performances aux législatives du 08 janvier 2023: FCBE jure : “Nous n’avons pas fini le combat “

(Hounkpè et les siens veulent reconquérir les 62% de populations indécises)

Les résultats issus des législatives de janvier 2023 se sont révélés très peu favorables au parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE). Cette formation politique de l’opposition que dirige Paul Hounkpè n’a pu réunir les 10% de suffrages nécessaires au plan national pour décrocher le moindre siège à l’Assemblée nationale. D’aucuns ont tôt fait d’en déduire que c’en était fini pour la famille des Cauris, de moins en moins visible depuis quelques semaines sur la scène politique nationale. Certaines informations glanées çà et là ont même fait état de ce que FCBE pourrait finir par rejoindre l’un des deux blocs politiques soutenant le pouvoir Talon. A contrario, il se susurre aussi que Paul Hounkpè et les siens se prépareraient à se rallier au parti Les Démocrates pour sauvegarder leur avenir politique d’une manière ou d’une autre. Des investigations menées auprès des responsables de ce parti balaient d’un revers de main toutes ces hypothèses. A en croire une source interne, « FCBE veut demeurer FCBE et entend poursuivre le combat politique avec plus de détermination ». Un recul tactique en ce moment pour analyser minutieusement le chemin parcouru, depuis d’abord l’obtention du récépissé de l’existence légale du parti après les réformes entreprises par la rupture. « A l’arrivée, il y a une chose qui est sûre. En disant qu’il faut emprunter la voie du dialogue pour régler les affaires de l’Etat, nous ne nous sommes pas trompés pour dire qu’il faut une alternance au sommet de l’Etat » se congratule un autre responsable FCBE. Bien au contraire, la famille des Cauris se réjouit aujourd’hui de constater que « ceux qui à un moment donné ont voulu mettre le pays à feu et à sang ou écourter de façon anticonstitutionnelle le mandat de celui qui nous a battus dans les urnes en 2016 pour créer un chaos et une instabilité politique au pays, se sont ravisés et ont commencé aujourd’hui par tenir les mêmes langages que nous. Ils se sont conformés aux lois qu’ils avaient rejetées. Ce qui signifie que nous avons toujours été sur le bon chemin. »

Il reste que FCBE dénonce avec force vigueur la dernière campagne électorale, qui n’aurait pas été « élégante ». « Il y a comme une sorte de sabotage du parti FCBE lorsqu’on a pu observer qu’un ancien président est descendu de région en région pour clamer qu’on a volé son parti. » fustigent des proches de Paul Hounkpè. Malgré cela, il y a eu beaucoup d’indécis dans la population en âge de voter, à les croire. « Nous n’avons eu que 37% de votant au dernier scrutin législatif. Ce qui veut dire qu’il y a encore eu 62% de la population béninoise qui peut être croit en nous, au parti FCBE, et parce qu’on nous vilipende, cette population s’est abstenue » analyse-t-on au siège du parti.

FCBE dénonce un autre fait en rapport avec les législatives de janvier 2023. « On s’est malheureusement retrouvé pour les dernières législatives dans le duel, Talon Yayi et le parti FCBE a été la principale adversaire des deux camps. Au moment où les deux blocs de Talon nous matraquaient, le parti Les Démocrates avec à la tête, Boni Yayi nous vilipendait. Du coup, notre électorat s’est senti confus » regrette une autre source interne à FCBE. Mais ils restent tous optimistes. « On a 2023, 2024 et 2025 pour reconquérir notre électorat. Nous n’avons pas encore fini le combat sur la scène politique »

Le parti FCBE, selon toujours la même source, reste totalement serein et n’emploie par la loi du silence comme les gens semblent le dire. « Le silence est aussi une forme de stratégie. Mais nous, nous ne sommes pas moulés dans le silence. Nous travaillons au quotidien au siège du parti. Toutes les activités statutaires du parti se déroulent normalement. Bientôt, le BEN, le congrès et autres…. » rassure-t-elle.

Christian Tchanou