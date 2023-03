Visite d’Etat du président du Niger au Bénin: Talon et Bazoum déterminés  à booster  la sécurité et l’économie des deux pays

Vues : 4

Le président de la République du Niger Mohamed Bazoum a effectué les lundi 13 et mardi 14 mars 2023 une visite officielle de 48 heures au Bénin. Il a été accueilli à l’aéroport de Cotonou lundi matin par une délégation gouvernementale conduite par le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, accompagné du ministre des affaires étrangères, Aurélien Agbénonci et de la ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman. Le Chef de l’État nigérien s’est rendu ensuite au Palais de la Marina où il a été reçu par le Président de la République, Patrice Talon. Un entretien en tête-à-tête entre les deux hautes personnalités s’en est suivi. Au menu, divers sujets, notamment les questions économiques, sécuritaires et de transports, etc. Une séance de travail élargie aux membres des deux délégations a fait suite au tête-à-tête et a été sanctionnée par un communiqué conjoint.

Au cours des travaux, les Chefs d’État ont “souligné la richesse du partenariat stratégique entre les deux pays notamment dans les domaines économique et commercial. Ils ont réaffirmé Ieur ferme volonté d’œuvrer à son renforcement au bénéfice des deux peuples.” A cet égard, ils ont convenu d’opérationnaliser, dans les meilleurs délais possibles, la Commission mixte permanente de coopération entre les deux pays, en vue d’assurer le suivi régulier des questions d’intérêt commun.

De telles discussions ne peuvent éluder les questions sécuritaires même si les deux hommes d’État ont indiqué avoir consacré peu de temps au sujet. Là-dessus, les deux Chefs d’État se sont félicités de la signature de l’accord de coopération militaire entre le Bénin et le Niger et ont convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité et défense, à travers notamment des opérations militaires conjointes. Ils se sont également préoccupés de la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l’Ouest ainsi que son extension vers les pays côtiers. Le Président Talon a salué le leadership du Président Mohamed Bazoum et la résilience du Peuple nigérien face à la menace terroriste.

Face à l’inquiétude des hommes des médias de voir ces accords plomber l’initiative d’Accra, le Président Talon et son hôte ont expliqué que toutes ces actions ne sont pas exclusives et qu’à côté de la réponse régionale, il sied aussi de donner droit à des stratégies bilatérales pour plus de célérité. Les deux pays ont saisi l’occasion de cette visite pour procéder à la signature de l’Accord consacrant la mise en œuvre de l’Arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour Internationale de Justice (CIJ), relatif à l’affaire du différend frontalier (Bénin/Niger).

Bazoum séduit par les performances économiques du Bénin

Abordant les questions économiques, le Président Mohamed Bazoum a félicité le Président Patrice Talon pour les performances économiques remarquables réalisées au Bénin sous son impulsion au cours de ces dernières années.

Le conflit russo-ukrainien n’a pas été occulté. “Les Présidents Talon et Bazoum ont partagé leur profonde préoccupation face à la guerre en Ukraine qui perdure depuis plus d’un an, ses conséquences économiques et humanitaires et ses répercussions notamment sur les pays les plus vulnérables. Ils ont lancé un appel pour la cessation des hostilités et la recherche d’une solution pacifique impliquant toutes les parties prenantes.”

Dans l’après-midi du lundi, le Président nigérien s’est rendu au Port autonome de Cotonou puis à la Station terminale du Pipeline d’Export Niger-Bénin à Sèmè Kraké pour toucher du doigt, l’énorme travail qui se fait. Le séjour de la délégation nigériane en terre hospitalière du Benin s’est poursuivi ce mardi 14 mars 2023 avec la visite de la GDIZ, une zone économique spéciale que le Président Bazoum a qualifiée d’expérience exceptionnelle.

Mohamed Bazoum a aussi adressé une invitation à son homologue du Bénin Patrice Talon, pour effectuer prochainement une visite officielle au Niger à une date à convenir par voie diplomatique.

Christian Tchanou