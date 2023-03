Perspectives pour 2026 : ‘’Le peuple voudrait que Patrice Talon continue’’, perçoit  Me Migan

Vues : 4

Invité de l’émission politique d’Esae Tv, dimanche dernier, l’ancien bâtonnier et membre du bureau politique du parti Bloc Républicain, Me Jacques Migan s’est prononcé sur plusieurs sujets d’actualité, notamment les enjeux politiques de 2026. Rejetant d’emblée les préoccupations liées à l’évocation d’un dauphin à la succession du président Patrice Talon, Me Migan s’est fait clair d’après les sondages faits dans certains villages du Bénin. “Le peuple voudrait que Patrice Talon continue.Les populations ne se préoccupent que de comment faire pour maintenir Patrice Talon au pouvoir afin qu’il puisse continuer l’œuvre qu’il a commencée”, révèle l’ancien bâtonnier. Pour soutenir ses propos, Me Migan indique que le Chef de l’Etat actuel a beaucoup travaillé pour régler l’épineux problème d’accès à l’eau potable, d’électrification rurale, d’infrastructures sanitaires et biens d’autres. « Nous sommes en train de vivre quelque chose qu’on a jamais vu depuis 1960 », a-t-il indiqué. Même si les nombreuses réalisations plaident en la faveur de Patrice Talon, l’invité de l’émission précise que le président de la République ne pourrait plus prendre les rênes du gouvernement béninois, à moins que la constitution soit révisée. Il a, pour se justifier, rappelé que la Constitution, à son article 44 dit expressément qu’un chef de l’Etat ne peut exercer plus de deux mandats successifs de sa vie. Il poursuit en disant que la même constitution en ses articles 54 et 155 prévoit qu’on peut la réviser comme ce fut le cas de 2019. Toutefois selon Me Migan, les députés à l’Assemblée nationale peuvent décider de réviser la constitution et permettre à Patrice Talon de finir les œuvres en cours de réalisation. « Vu ce que Patrice Talon est en train de réaliser aujourd’hui, tout parti politique souhaiterait qu’il continue sa mission et moi personnellement je le souhaite. Et, ça ne me surprendrait pas si cela arrivait, quand on sait ce qui a été fait », a-t-il avoué. Convaincu par son argumentaire, il a souligné que le peuple béninois vit quelque chose qu’il n’a jamais connu depuis 1960. Même si le bâtonnier Migan est convaincu que le chantre de la rupture, est respectueux de la loi et de la constitution, il n’exclut pas que Patrice Talon se fasse désirer par les populations qui ont, à la bouche son règne permanent à la tête du pays. « Patrice Talon, c’est un respectueux de la loi. Mais, c’est les citoyens qui veulent que Patrice Talon demeure aux responsabilités. Pour y arriver, il ne revient pas à Talon de dire, je veux comme il l’a dit hier », note Me Migan.

Assise Agossa