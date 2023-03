Lettre au ministre de la justice: Joël Aïvo dénonce ses conditions de vie carcérale 

Vues : 21

Joël Aïvo

Condamné à 10 ans d’emprisonnement pour « atteinte à la sûreté de l’État et blanchiment de capitaux », l’opposant Joël Aïvo a adressé un courrier au ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenum, selon Bip Fm. Dans ce courrier, il déplore et dénonce ses conditions de détention. En effet, Joël Aïvo se dit mécontent du refus imposé à son épouse et à ses deux enfants de le voir. « Bientôt deux ans que vous m’imposez de recevoir mon épouse et mes deux enfants, debout, accroché à une barrière métallique de la prison », a écrit l’opposant au ministre. Il se plaint également que les députés du parti Les Démocrates étaient refoulés une fois en venant lui rendre visite. De même que les étudiants en année de thèse qu’il encadre. Joël Aïvo plaide à cet effet, que ses conditions d’incarcération, soient revues. Il faut rappeler que Joël Aïvo a été arrêté le 15 avril 2021 et placé sous mandat de dépôt. En décembre 2021, il est condamné à 10 ans de prison pour « atteinte à la sûreté de l’État et blanchiment de capitaux ».

Alban Tchalla