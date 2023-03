En visite au Bénin: Mohamed Bazoum séduit par le nouveau visage du port de Cotonou

Vues : 2

A la tête d’une forte délégation, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum s’est rendu au le port de Cotonou le lundi 13 mars 2023 dans l’après-midi. C’est dans le cadre de sa visite de travail de deux jours au Bénin.

Bazoum au port de Cotonou

La visite de la délégation du président nigérien Mohamed Bazoum au Port autonome de Cotonou, accompagné de ministres, de hauts fonctionnaires et d’opérateurs économiques, s’est déroulée en deux (2) grands temps. Il s’agit, en premier, de la présentation du Plan Directeur du Port et des grands travaux en cours dont la finalité est d’augmenter la capacité du Port de Cotonou jusqu’à 25 millions de tonnes au terme des travaux. Cette présentation s’est tenue à la salle de conférence de la Direction générale du Port Autonome de Cotonou. Elle a été suivie de la visite de terrain, conduite par une délégation gouvernementale du Bénin. Cette délégation est constituée du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, du ministre d’État en charge de L’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hèhomey et du ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Assouman. Selon le point de cette visite fait par le ministre Hervé Hèhomey, le président Bazoum est satisfait des réalisations du gouvernement. « Nous venons de faire la visite du Port de Cotonou, après une présentation des activités portuaires, notamment les grands projets que nous développons au Port. Nous avons présenté au président du Niger ce que sera le Port à l’horizon 2025-2026. Nous avons montré les nouveaux projets de développement portuaires, l’extension du bassin portuaire, la capacité du Port qui sera portée à 25 millions de tonnes », a-t-il fait savoir. Pour ce qui est de la visite du port, les espaces portuaires, les affectations, les terminaux, tel que c’est réparti suivant le nouveau Plan Directeur sont parcourus. « Nous avons insisté sur les questions de performance du Port, notamment les questions de manutention, la gestion de nos terminaux. Il y a des espaces que nous sommes en train de réaffecter pour une productivité du Port. Nous avons également parlé du Parc logistique du “Grand Nokoué” qui sera réalisé à Abomey-Calavi, notamment à Akassato, dans la zone consacrée à cela. Il y a 36 à 40 hectares qui seront utilisés pour ça », a-t-il dit. Le ministre a précisé également que la zone logistique portuaire, qui est une zone de production à forte valeur ajoutée, lui a été présentée. « Tous ces projets que nous sommes en train de faire ont intéressé le Président de la République du Niger. Le Niger est notre premier partenaire au Port de Cotonou avec plus de 2 millions 300 mille tonnes. C’est important. Le Niger vient largement en tête, donc ce sont nos partenaires privilégiés et la visite s’est bien déroulée » s’est réjoui Hervé Hèhomey.

Alban Tchalla