9ème législature : Les 109 députés en retraite d’imprégnation et d’immersion   

Vues : 2

Président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou

Les députés de la 9ème législature participent du lundi 13 au mercredi 15 mars 2023, à une retraite d’imprégnation et d’immersion. Elle se déroule à Agoué et est organisée par l’Assemblée nationale avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Au cours de cette retraite, il sera présenté aux nouveaux élus l’organisation et le fonctionnement de l’institution parlementaire, ses services, ainsi que les procédures et pratiques parlementaires. C’est le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou qui a procédé en personne à l’ouverture de ladite retraite le lundi dernier.

En trois jours d’activités, les élus de la 9ème législature seront entretenus par les cadres de l’administration parlementaire sur seize (16) thématiques. Devenue depuis quelques temps une tradition, la retraite organisée en début de législature en faveur des députés permet de leur présenter l’organisation et le fonctionnement de l’institution, les services, ainsi que les procédures et pratiques parlementaires. C’est donc pour ces raisons et certainement pour satisfaire à la pratique parlementaire que le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a autorisé l’organisation de la retraite d’imprégnation et d’immersion des députés de la neuvième législature. En procédant à l’ouverture de la présente activité, le Président de la neuvième législature a expliqué que cette retraite d’imprégnation et d’immersion en début de législature offre de nombreux avantages aux parlementaires notamment en favorisant la collaboration et la cohésion, en renforçant la compréhension des enjeux clés, en suscitant des pistes de formation et de conseils, en établissant une vision partagée et en encourageant l’innovation et la créativité. “Cette rencontre nous donne l’occasion d’ouvrir des perspectives sur notre mission en tant que parlementaires, en vue de l’améliorer, de partager nos expériences et d’apprendre les uns des autres”, a fait remarquer le Président Louis Gbèhounou Vlavonou, rassuré de ce que cette retraite sera une expérience unique pour tous, au regard de la qualité et de l’engagement des participants.

Pour rappel, l’Assemblée nationale a organisé la retraite d’Agoué grâce à l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dont le représentant résident a d’ailleurs marqué de sa présence la cérémonie d’ouverture solennelle. Pour ce dernier le Parlement béninois reste un partenaire privilégié pour le PNUD. Il a réitéré l’engagement du PNUD à continuer de l’accompagner dans le processus de consolidation de la démocratie et des objectifs de développement durable au Bénin à travers le Projet d’Appui au Renforcement des capacités du Parlement et des Organes de Gestion des élections (PARCPOGE).

Fidèle KENOU